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Во Львовской области сработала ПВО — что известно

29 декабря 2023 04:22
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Взрывы в городе Яворов и Львов сейчас 29 декабря – на область налетели шахеды
ПВО во время ночного боя. Фото иллюстративное: Генштаб
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Сегодня, 29 декабря, во Львовской области из-за атаки вражеских "Шахедов" сработала ПВО. Взрывы раздались в Яворовском районе.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

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Взрывы во Львовской области 29 декабря

"В Яворивском районе работала ПВО. Больше информации впоследствии", — сказал Козицкий.

Взрывы во Львовской области 29 декабря. Фото: скриншот

Атака на Львовщину 29 декабря

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 3:00. О движении "Шахедов" в направлении региона стало известно в 3:38. В 4:09 на область начала надвигаться новая группа БПЛА.

"Шахеды" летят курсом на Львов! Перейдите в укрытие, кто до сих пор этого не сделал!.. Новая угроза беспилотников для Львовской области!" — писал Козицкий.

Напомним, 29 декабря в Украине объявили воздушную тревогу в ряде областей. Есть угроза атаки ударных БПЛА.

Также вечером, 28 декабря, в Украине в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы атак российских оккупантов. Под угрозой шахидных ударов оказалась Одесщина. Там раздались взрывы.

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