Взрывы в городе Яворов и Львов сейчас 29 декабря – на область налетели шахеды

Во Львовской области сработала ПВО — что известно
Сегодня, 29 декабря, во Львовской области из-за атаки вражеских "Шахедов" сработала ПВО. Взрывы раздались в Яворовском районе.
Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.
Взрывы во Львовской области 29 декабря
"В Яворивском районе работала ПВО. Больше информации впоследствии", — сказал Козицкий.
Атака на Львовщину 29 декабря
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 3:00. О движении "Шахедов" в направлении региона стало известно в 3:38. В 4:09 на область начала надвигаться новая группа БПЛА.
"Шахеды" летят курсом на Львов! Перейдите в укрытие, кто до сих пор этого не сделал!.. Новая угроза беспилотников для Львовской области!" — писал Козицкий.
Напомним, 29 декабря в Украине объявили воздушную тревогу в ряде областей. Есть угроза атаки ударных БПЛА.
Также вечером, 28 декабря, в Украине в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы атак российских оккупантов. Под угрозой шахидных ударов оказалась Одесщина. Там раздались взрывы.
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