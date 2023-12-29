Военные преступления РФ 2023 – крупнейшие трагедии в Украине за год

Попадание ракеты в дом в Днепре в январе 2023 года. Фото: УНИАН

Войну в Украине перестали измерять днями и месяцами — она перетекает в годы. С врагом борется армия, народ и власть, однако Россия продолжает убивать гражданское население, запуская ракеты и дроны по жилым домам, кафе, площадям. Они не только убивают людей, но и создают экологические катастрофы, имеющие более широкую географию, чем территория Украины.

Самые кровавые преступления РФ на территории нашего государства, о которых не забудут и за которые не простят украинцы — в материале Новини.LIVE.

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14 января. Многоквартирный дом в Днепре

Российская ракета попала в многоквартирный дом в Днепре, произошел обвал подъезда. Это была атака ракетой Х-22, и на тот момент командование ВСУ заявило, что у Украины не было средств для сбивания таких ракет.

Теракт в Днепре 14 января 2023 года. Фото: ДнепрОВА

Поисковые работы на месте трагедии продолжались три дня, все это время в городе был объявлен траур. Погибли 46 человек, среди которых трое детей, 80 получили ранения.

Люди принесли в дом игрушки на полгода со дня попадания ракеты. Фото: Юрий Тынный

28 апреля. Ракетный удар по дому в Умани

Две российские ракеты попали в девятиэтажку ранним утром, когда жильцы дома спали. Люди оказались под завалами, которые спасатели разбирали почти целый день. В результате трагедии погибли 23 человека, среди которых шестеро детей.

Разбор завалов в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Больше информации в видео с места происшествия, где работала корреспондентка Новини.LIVE.

6 июня. Подрыв Каховской ГЭС

Российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС. Украина считает это не только военным преступлением, но актом экоцида. Под водой оказались десятки населенных пунктов, по меньшей мере 80, в наиболее опасной зоне находилось 16 тысяч человек.

Подрыв Каховской ГЭС Фото: скриншот

Затопление района в результате подрыва Каховской ГЭС. Фото: из открытых источников

Некоторые люди сидели на крышах домов и ждали спасения или хотя бы пресной воды, чтобы утолить жажду.

Эвакуация людей из затопленной части Херсона Фото: МВД

Спасением пострадавших занимались не только спасатели, но и волонтеры из разных уголков страны. Зоозащитники вылавливали из воды домашних животных и оказывали им первую помощь.

Животные выбираются из воды. Фото: соцсети

Часть людей получили травмы и при эвакуации, ведь Россия атаковала подтопленную часть Херсона, под обстрелами оказались спасатели и пострадавшие в лодках.

Люди выбираются из затопленной части города. Фото: Zelenskiy_official

Эвакуация мужчины из затопленного дома. Фото: соцсети

Через несколько дней последствия экокатастрофы почувствовали на себе соседние регионы — на берег Одессы выбрасывало мебель и технику, морская вода имела большое содержание пресной. В Днепропетровской области фиксировали массовый мор рыбы, в Запорожье обмелел Днепр.

27 июня. Кафе в Краматорске

Краматорск с началом полномасштабной войны стал городом, заточенным под военных. Как уже известно сейчас, ракетный удар по кафе произошел из-за информации от корректировщика. Погибли 13 человек, из них трое детей, более 60 получили ранения.

Разбитое кафе в Краматорске. Фото: Нацполиция

Спасатели разбирают завалы. Фото: Нацполиция

6 июля. Многоквартирный дом во Львове

Это была самая масштабная атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала российского вторжения. Были повреждены более 50 зданий — дома, школы, общежитие. В результате ракетного удара погибли 10 человек, ранения получили 48.

Последствия ракетного удара по Львову Фото: из открытых источников

Спасатели на месте "прилета" во Львове. Фото: из открытых источников

7 августа. Ракетный обстрел Покровска

В центр Покровска прилетели две ракеты. Первая попала в жилой дом, а когда на месте работали спасатели, россияне запустили вторую ракету "Искандер".

Горящие дома в Покровске. Фото: Павел Кириленко

В результате погибли 10 человек, а 88 получили ранения. Среди жертв и пострадавших оказались гражданские, а также правоохранители и спасатели.

Разбор завалов в Покровске. Фото: Игорь Клименко

19 августа. Ракетный удар по Чернигову

Россия нанесла ракетный удар по центру Чернигова, попадание было в театр, а взрывной волной повредило остановку, здания суда, школы и многие жилые дома и рестораны.

Именно в это время в театре проходила выставка производителей дронов, на которой было несколько десятков человек. Некоторые из них травмировались из-за того, что не ушли в укрытие. В городе был объявлен траур, количество погибших — 7 человек, раненых — более сотни.

6 сентября. Обстрел рынка в Константиновке

Оккупанты нанесли удар по одному из рынков в Константиновке, повредив по меньшей мере 27 торговых точек. Из-за удара возник пожар, занявший площадь более 300 квадратных метров. Погибли 17 человек, более 30 получили ранения.

Обстрел рынка в Константиновке. Фото: МВД

5 октября. Ракетный удар по кафе в селе Гроза

Россияне нанесли ракетный удар по кафе в селе Гроза Купянского района. В то время там находились односельчане, собравшиеся на поминальный обед — похоронили военного.

Ракетный удар по селу Гроза. Фото: из открытых источников

Мужчина возле погибших в селе Гроза. Фото: Игорь Клименко

Погибли 59 человек, среди них ребенок. Из числа погибших 20 человек — родные мужчины, которого в тот день похоронили. Всего в селе проживало 330 человек, и почти из каждой семьи кто-то находился в кафе и погиб.

Подготовка к похоронам в селе Гроза. Фото: скриншот

21 октября. Попадание в терминал "Новой почты"

Ракета попала в терминал компании "Новая почта", расположенный на подъезде к Харькову. В результате погибли шесть работников, а ранения получили по меньшей мере 17. Работники не успели добежать до укрытия, ведь тревога включилась за секунду до "прилета".

Ракетный удар по терминалу "Новой почты". Фото: скриншот

3 ноября. Гибель 128-й бригады

Враг ударил ракетой "Искандер" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. В результате погибли 19 военных. Это произошло в прифронтовом селе в Запорожье. В тот момент военные выстроились для торжеств ко Дню ракетных войск и артиллерии.

Гибель 128-й бригады. Фото: из открытых источников

29 декабря. Массированная ракетная атака по Украине

Враг выпустил около 110 ракет на территории Украины. Пострадала низка самых больших городов, а также малых населенных пунктов.

В Киеве сбитые вражеские ракеты упали в несколько районов — повреждено склады, дома метро. Есть погибшие и раненые.

Ликвидация последствий вражеской атаки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Одессе руины зафиксировали в многоэтажке. Спасатели зафиксировали десятки поранений и погибших.

Возгорание дома в Одессе 29 декабря. Фото: Новини.LIVE

В результате массированного ракетного обстрела Харькова погибли три человека, еще тринадцать ранены. В общей сложности в период с 05:00 до 08:00 по городу ударили 22 раза.

В Днепре враг попал в торгово-развлекательный центр и роддом. В результате обстрела погибли пять человек. Также известно о по меньшей мере 20 пострадавших.

Напомним, Россия начала полномасштабную войну в Украине 24 февраля 2022 года. С тех пор враг не только ведет боевые действия на линии фронта, но и убивает мирное и гражданское население по всей стране, применяя ракеты и дроны.

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля 2022 года по 24 сентября 2023 года погибло 27 449 гражданского населения Украины. Воздушные тревоги и вражеские "прилеты" в Украине продолжаются до сих пор.