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Найтяжче бачити очі батька, — майбутня захисниця про те, як змінився тато військовий

12 грудня 2023 04:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Найтяжче бачити очі батька, — майбутня захисниця про те, як змінився тато військовий
Учасниця військового ліцею, що чекає на батька військового. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Учасниця військового ліцею стримуючи сльози розповіла про те, як змінився її тато військовий та поділилася думкою про чоловіків, які уникають військового призову. 13-річня дівчина хоче стати військовою за прикладом батька.

Про це майбутня захисниця розповіла в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE.

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"Найтяжче, певно, бачити очі батька, що приїжджає на три дні з відрядження, а вони наче пусті. Ти відпускала 24 лютого людину з таким щирим яскравим поглядом, з... Як це сказати, щоб не заплакати?" — зізналася дівчина.

За її словами, тато приїжджає додому з "пустим", "втомленим" поглядом без думок, хоча раніше він був щасливий, що має родину та чотирилапих улюбленців.

"Коли питаєш: тат, а з якою ціллю ти це все робиш, ну от навіщо? Він каже: я роблю це для того, щоб вони не прийшли сюди до тебе", — розповіла майбутня військова. 

Вона також зізналась, як ставиться до чоловіків, що втекли за кордон чи які ховаються від війни, впевнено відповівши "максимально негативно".

"Бачили б при зустрічі, я думаю, ми б їм розказали", — додала дівчина й окинула поглядом ліцеїсток, що стояли поруч.

Нагадаємо, що далеко не всі мобілізовані українці потраплять на фронт. У Збройних силах України є велика кількість вакансій в тилу, у деяких випадках можна буде працювати в офісі і жити удома.

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