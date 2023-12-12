Найтяжче бачити очі батька, — майбутня захисниця про те, як змінився тато військовий
Учасниця військового ліцею стримуючи сльози розповіла про те, як змінився її тато військовий та поділилася думкою про чоловіків, які уникають військового призову. 13-річня дівчина хоче стати військовою за прикладом батька.
Про це майбутня захисниця розповіла в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE.
Дівчина про те, як змінився її тато, перебуваючи на передовій
"Найтяжче, певно, бачити очі батька, що приїжджає на три дні з відрядження, а вони наче пусті. Ти відпускала 24 лютого людину з таким щирим яскравим поглядом, з... Як це сказати, щоб не заплакати?" — зізналася дівчина.
За її словами, тато приїжджає додому з "пустим", "втомленим" поглядом без думок, хоча раніше він був щасливий, що має родину та чотирилапих улюбленців.
"Коли питаєш: тат, а з якою ціллю ти це все робиш, ну от навіщо? Він каже: я роблю це для того, щоб вони не прийшли сюди до тебе", — розповіла майбутня військова.
Вона також зізналась, як ставиться до чоловіків, що втекли за кордон чи які ховаються від війни, впевнено відповівши "максимально негативно".
"Бачили б при зустрічі, я думаю, ми б їм розказали", — додала дівчина й окинула поглядом ліцеїсток, що стояли поруч.
Нагадаємо, що далеко не всі мобілізовані українці потраплять на фронт. У Збройних силах України є велика кількість вакансій в тилу, у деяких випадках можна буде працювати в офісі і жити удома.
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