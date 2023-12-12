Труднее всего видеть глаза отца, — будущая защитница о том, как изменился папа военный

Участница военного лицея, ожидающая отца военного. Фото: скриншот

Участница военного лицея сдерживая слезы рассказала о том, как изменился ее папа военный и поделилась мнением о мужчинах, избегающих военного призыва. 13-летняя девушка хочет стать военной по примеру отца.

Об этом будущая защитница рассказала в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

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"Труднее всего, видимо, видеть глаза отца, приезжающего на три дня из командировки, а они как пустые. Ты отпускала 24 февраля человека с таким искренним ярким взглядом, с... Как это сказать, чтобы не заплакать?" — призналась девушка.

По ее словам, папа приезжает домой с "пустым", "уставшим" взглядом без мыслей, хотя раньше он был счастлив, что у него есть семья и четырехлапые любимцы.

"Когда спрашиваешь: пап, а с какой целью ты все это делаешь, ну вот зачем? Он говорит: я делаю это для того, чтобы они не пришли сюда к тебе", — рассказала будущая военная.

Она также призналась, как относится к мужчинам, сбежавшим за границу или скрывающимся от войны, уверенно ответив "максимально негативно".

"Видели бы при встрече, я думаю, мы бы им рассказали", — добавила девушка и окинула взглядом стоявших рядом лицеисток.

Напомним, далеко не все мобилизованные украинцы попадут на фронт. В Вооруженных силах Украины есть большое количество вакансий в тылу, в некоторых случаях можно будет работать в офисе и жить дома.