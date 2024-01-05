Найважливіші переговори, які змінять світ у 2024 році — перелік Forbes

Люди стоять біля знищеного будинку. Фото: УП

Наразі світова економіка перебуває у нестабільному стані. Її спіткали наслідки війни в Україні та на Близькому Сході та пандемія COVID-19. Водночас це стає гарною можливістю здійснити низку переговорів для розв'язання проблем, що стоять перед нашою планетою.

Перелік переговорів, які зможуть змінити світ у 2024 році опублікував Forbes.

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Переговори, що змінять світ у 2024 році

Російсько-українська війна

Конфлікт, що триває між Росією та Україною, має руйнівний вплив на обидві країни і призвів до серйозної гуманітарної кризи.

Переговори між Росією та Україною розпочалися ще до початку вторгнення в лютому 2022 року. З того часу сторони провели численні раунди переговорів як особисто, так і віртуально, але поки що не змогли досягти згоди.

Питання, що обговорювалися, включають наступне:

Статус Криму: Україна вимагає повернення Криму, який був анексований Росією у 2014 році. Росія заявила, що Крим є частиною Росії і не підлягає обговоренню.

Статус Донбасу: Україна вимагає, щоб Росія вивела свої війська з регіону. Росія заявляє, що виведе свої війська лише тоді, коли Україна погодиться на нейтральний статус і демілітаризацію кордону.

Україна вимагає, щоб Росія вивела свої війська з регіону. Росія заявляє, що виведе свої війська лише тоді, коли Україна погодиться на нейтральний статус і демілітаризацію кордону. Гарантії безпеки: Україна вимагає гарантій безпеки від інших країн і НАТО, щоб запобігти повторному вторгненню Росії. Росія не готова надати Україні такі гарантії.

Видання пише, що війна в Україні може тривати ще багато років та може перерости в ширший конфлікт між Росією і членами НАТО, викликавши велику глобальну кризу з потенційно катастрофічними наслідками.

Там наголосили, що міжнародна спільнота повинна працювати над деескалацією конфлікту і докладати дипломатичних зусиль для пошуку довгострокового рішення.

Вирішальним фактором може стати Китай, який у квітні призначив спеціального представника для сприяння укладенню угоди між двома сторонами за допомогою човникової дипломатії високого рівня, що їздить туди-сюди між Києвом і Москвою.

Війна на Близькому Сході

Конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС є постійним джерелом нестабільності на Близькому Сході, і надії на укладення довготривалої мирної угоди в найближчому майбутньому мало.

"Варварські напади ХАМАСу на ізраїльське цивільне населення і відповідь Ізраїлю, яку багато хто вважає занадто жорстокою стосовно цивільного населення, зруйнували будь-яку довіру, яка раніше існувала між двома сторонами", — йдеться у матеріалі.

Однак світові лідери прагнуть відновити переговори з повним усвідомленням того, що легкого рішення не існує.

Одним з головних каменів спотикання є статус Єрусалиму — обидві сторони на нього претендують, як на свою столицю.

Іншим викликом для миру є наявність ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан. Поселення є незаконними згідно з міжнародним правом, яке Ізраїль заперечує, і є постійною темою в переговорах між країнами.

Проте обидві сторони мають спільну зацікавленість у мирі, і залишається надія, що конфлікт може бути вирішений. Якщо міжнародна спільнота зможе допомогти укласти мирну угоду між Ізраїлем і ХАМАСом, це стане великим кроком вперед для регіону і світу.

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху

Вірменія та Азербайджан, втягнуті в багаторічний конфлікт, стикаються зі значними переговорними проблемами у своєму прагненні до миру.

У 2022 році ЄС і США намагалися виступити посередниками, але були відсторонені Азербайджаном, який звинуватив їх в упередженості на користь Вірменії.

Один з унікальних викликів пов'язаний з різкими політичними розбіжностями між двома країнами: Вірменія — демократична держава, що веде переговори з Азербайджаном, який очолює авторитарний президент Ільхам Алієв. Цей різкий контраст між керівниками країн додає складності дипломатичному ландшафту.

Основні проблеми на переговорах включають прикордонні суперечки, причому Вірменія виступає за делімітацію з використанням радянських військових карт, але Азербайджан наполягає на тому, щоб відокремити питання кордону від загальної угоди.

Переговорний процес передбачає міжнародне визнання Нагірного Карабаху азербайджанською територією, що додатково ускладнюється геополітичними інтересами Туреччини, Росії, Ірану, США та ЄС у стратегічно важливому регіоні.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін аргументує війну в Україні як боротьбу РФ проти західних країн. Це говорить про те, що він не планує вести чесні перемовини з Україною та проводить інформаційну кампанію щодо переконання Заходу зрадити Україну за допомогою переговорів.

Також ми писали, що координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що російський президент Володимир Путін не готовий до переговорів про припинення війни на території України. Неготовність диктатора підтверджують регулярні обстріли України протягом останніх днів.