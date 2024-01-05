Люди стоят возле уничтоженного дома. Фото: УП

В настоящее время мировая экономика находится в нестабильном состоянии. Ее постигли последствия войны в Украине и Ближнем Востоке и пандемия COVID-19. В то же время это становится хорошей возможностью осуществить ряд переговоров для решения проблем, стоящих перед нашей планетой.

Список переговоров, которые сумеют поменять мир в 2024 году опубликовал Forbes.

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Российско-украинская война

Конфликт, продолжающийся между Россией и Украиной, оказывает разрушительное влияние на обе страны и привел к серьезному гуманитарному кризису.

Переговоры между Россией и Украиной начались еще до начала вторжения в феврале 2022 года. С тех пор стороны провели многочисленные раунды переговоров как лично, так и виртуально, но пока не смогли добиться согласия.

Обсуждаемые вопросы включают следующее:

Статус Крыма: Украина требует возвращения Крыма, который был аннексирован Россией в 2014 году. Россия заявила, что Крым является частью России и не подлежит обсуждению.

Статус Донбасса: Украина требует, чтобы Россия вывела свои войска из региона. Россия заявляет, что выведет свои войска только тогда, когда Украина согласится на нейтральный статус и демилитаризацию границы.

Украина требует, чтобы Россия вывела свои войска из региона. Россия заявляет, что выведет свои войска только тогда, когда Украина согласится на нейтральный статус и демилитаризацию границы. Гарантии безопасности: Украина требует гарантий безопасности от других стран и НАТО, чтобы предотвратить повторное вторжение России. Россия не готова предоставить Украине такие гарантии.

Издание пишет, что война в Украине может продолжаться еще много лет и может перерасти в более широкий конфликт между Россией и членами НАТО, вызвав большой глобальный кризис с потенциально катастрофическими последствиями.

Там подчеркнули, что международное сообщество должно работать над деэскалацией конфликта и прилагать дипломатические усилия для поиска долгосрочного решения.

Решающим фактором может стать Китай, в апреле назначивший специального представителя для содействия заключению соглашения между двумя сторонами с помощью челночной дипломатии высокого уровня, ездящего туда-сюда между Киевом и Москвой.

Война на Ближнем Востоке

Конфликт между Израилем и ХАМАСом является постоянным источником нестабильности на Ближнем Востоке, и надежды на заключение долговременного мирного соглашения в ближайшем будущем мало.

"Варварские нападения ХАМАСа на израильское гражданское население и ответ Израиля, который многие считают слишком жестоким в отношении гражданского населения, разрушили любое доверие, ранее существовавшее между двумя сторонами", — говорится в материале.

Однако мировые лидеры стремятся возобновить переговоры с осознанием того, что легкого решения не существует.

Одним из главных камней преткновения является статус Иерусалима – обе стороны на него претендуют как на свою столицу.

Другим вызовом для мира является наличие израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Поселения незаконны в соответствии с международным правом, которое Израиль отрицает, и является постоянной темой в переговорах между странами.

Однако обе стороны имеют общую заинтересованность в мире, и остается надежда, что конфликт может быть разрешен. Если международное сообщество поможет помочь заключить мирное соглашение между Израилем и ХАМАСом, это станет большим шагом вперед для региона и мира.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Армения и Азербайджан, вовлеченные в многолетний конфликт, сталкиваются со значительными переговорными проблемами в своем стремлении к миру.

В 2022 году ЕС и США пытались выступить посредниками, но были отстранены Азербайджаном, обвинившим их в предвзятости в пользу Армении.

Один из уникальных вызовов связан с резкими политическими разногласиями между двумя странами: Армения — демократическое государство, ведущее переговоры с Азербайджаном, возглавляемым авторитарным президентом Ильхамом Алиевым. Этот резкий контраст между руководителями стран придает сложности дипломатическому ландшафту.

Основные проблемы на переговорах включают в себя пограничные споры, причем Армения выступает за делимитацию с использованием советских военных карт, но Азербайджан настаивает на том, чтобы отделить вопросы границы от общего соглашения.

Переговорный процесс предполагает международное признание Нагорного Карабаха азербайджанской территорией, что дополнительно усложняется геополитическими интересами Турции, России, Ирана, США и ЕС в стратегически важном регионе.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин аргументирует войну в Украине как борьбу РФ против западных стран. Это говорит о том, что он не планирует вести честные переговоры с Украиной и проводит информационную кампанию по убеждению Запада предать Украину посредством переговоров.

Также мы писали, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российский президент Владимир Путин не готов к переговорам о прекращении войны на территории Украины. Неготовность диктатора подтверждают регулярные обстрелы Украины в последние дни.