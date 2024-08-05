СБУ оголосила підозру російському командиру авіаполку в ударах по енергосистемі України

Правоохоронець СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру командиру авіаційного полку Росії. Він командував ударами ракетами Х-101 по енергосистемі України.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 5 серпня.

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Підозра командиру авіаполку Росії

Служба безпеки зібрала доказову базу на командира 121-го важкого бомбардувального полку військово-повітряних сил Росії полковника Олега Скітського.

За його наказами, здійснювалися масовані повітряні атаки на енергосистему України. Основними цілями були ключі об'єкти у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

Підозра Скітському. Фото: СБУ

Для обстрілів росіяни використовували бомбардувальники Ту-95, з яких випускали стратегічні крилаті ракети Х-101. Внаслідок таких атак були загиблі і десятки поранених серед цивільного населення України.

Також це призвело до масового знеструмлення житлових будинків, лікарень, шкіл та дитсадків у холодну пору року. Тому СБУ заочно повідомила Скітському про підозру у порушенні законів та звичаїв ведення війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.