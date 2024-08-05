СБУ объявила подозрение российскому командиру авиаполка в ударах по энергосистеме Украины

Правоохранитель СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении командиру авиационного полка России. Он командовал ударами ракетами Х-101 по энергосистеме Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. в Telegram в понедельник, 5 августа.

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Подозрение командиру авиаполка России

Служба безопасности собрала доказательную базу командира 121-го тяжелого бомбардировочного полка военно-воздушных сил России полковника Олега Скитского.

По его приказам осуществлялись массированные воздушные атаки на энергосистему Украины. Основными целями были объекты в Киевской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях.

Подозрение Скитскому. Фото: СБУ

Для обстрелов россияне использовали бомбардировщики Ту-95, из которых выпускали стратегические крылатые ракеты Х-101. В результате таких атак были погибшие и десятки раненых среди гражданского населения Украины.

Также это привело к массовому обесточиванию жилых домов, больниц, школ и детсадов в холодное время года. Поэтому СБУ заочно сообщила Скитскому о подозрении в нарушении законов и обычаев ведения войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.