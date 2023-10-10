Напад ХАМАСу зірвав плани про постачання ізраїльської зброї до Європи, — полковник ЗСУ

Ізраїльський танк Merkava. Фото: Вікіпедія

До початку війни ХАМАСу проти Ізраїля ця близькосхідна країна розглядала варіанти із постачанням своєї зброї до країн Європи. Звільнені таким чином військові ресурси були б передані Збройним силам України.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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"Питання постачання ізраїльської зброї до Європи розглядалося останнім часом", — наголосив Петро Черник.

За словами Черника, це могли бути ЗРК Archer, установки ППО "Залізний купол", танки Merkava, далекобійні ракети LORA, засоби радіоелектронної боротьби, радіолокації, безпілотники тощо.

Увесь цей процес, який відбувався під егідою США, був зірваний нападом ХАМАСу.

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Ізраїльська техніка, підкреслив полковник ЗСУ, не направлялася б напряму до України. Але вивільнені завдяки цим поставкам військові ресурси у європейських країнах — якраз би передавалися Збройним силам України.

"Конкретно така інформація перед вторгненням ХАМАСу проскакувала по Польщі — що американці уже мало не домовилися із поляками, що ті отримають зенітно-ракетні комплекси з Ізраїлю і передадуть нам свої системи ППО Patriot", — нагадав Петро Черник.

Нагадаємо, що у вересні ЗМІ писали про те, що Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив потенційний продаж Польщі інтегрованої системи бойового управління протиповітряної і протиракетної оборони орієнтовною вартістю 4 мільярди доларів.