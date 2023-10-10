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Нападение ХАМАСа сорвало планы по поставкам израильского оружия в Европу, — полковник ВСУ

10 октября 2023 21:20
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Нападение ХАМАСа сорвало планы по поставкам израильского оружия в Европу, — полковник ВСУ
Израильский танк Merkava. Фото: Википедия
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

До начала войны ХАМАСа против Израиля эта ближневосточная страна рассматривала варианты с поставкой своего оружия в страны Европы. Освобожденные таким образом военные ресурсы были бы переданы Вооруженным силам Украины.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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"Вопрос поставок израильского оружия в Европу рассматривался в последнее время", — подчеркнул Петр Черник.

По словам Черника, это могли быть ЗРК Archer, установки ПВО "Железный купол", танки Merkava, дальнобойные ракеты LORA, средства радиоэлектронной борьбы, радиолокации, беспилотники.

Весь этот процесс, происходивший под эгидой США, был сорван нападением ХАМАСа.

Как бы оружие из Израиля помогло Украине

Израильская техника, подчеркнул полковник ВСУ, не направлялась бы напрямую в Украину. Но освобожденные благодаря этим поставкам военные ресурсы в европейских странах — как раз передавались бы Вооруженным силам Украины.

"Конкретно такая информация перед вторжением ХАМАСа проскакивала по Польше — что американцы уже чуть ли не договорились с поляками, что те получат зенитно-ракетные комплексы из Израиля и передадут нам свои системы ПВО Patriot", — напомнил Петр Черник.

Напомним, что в сентябре СМИ писали о том, что Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил потенциальную продажу Польши интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны ориентировочной стоимостью 4 миллиарда долларов.

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