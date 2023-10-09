Настав час знищити ХАМАС: Ізраїль закликає ООН засудити воєнні злочини

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан. Фото: facebook.com/gilad.erdan

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що терористична організація ХАМАС скоїла воєнні злочини. За його словами, прийшов час "знищити терористичну інфраструктуру".

Про це повідомляє Reuters.

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"Це воєнні злочини, кричущі задокументовані воєнні злочини. Ера міркувань із цими дикунами закінчилася. Настав час знищити терористичну інфраструктуру ХАМАС, повністю її стерти, щоб такі жахи ніколи не повторювалися", — заявив посол Ізраїлю в ООН.

Відповідну заяву він зробив перед закритим засіданням Ради Безпеки ООН. Зокрема, Ердан також закликав міжнародну спільноту підтримати Ізраїль та засудити дії ХАМАСу.

Нагадаємо, що внаслідок терактів ХАМАСу кількість жертв в Ізраїлі зросла до 600. Однак, реальна цифра може бути значно більшою.

Також ми писали, що глава уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про початок довгої та важкої війни після несподіваної атаки палестинців із Сектору Газа. Внаслідок атаки загинули сотні людей, були захоплені ізраїльські заручники та виникли побоювання регіональної ескалації напруженості.

Додамо, що Нетаньяху заявив, що перший етап відповіді Ізраїлю на атаку завершився. І країна розпочала фазу наступу.