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Пора уничтожить ХАМАС: Израиль призывает ООН осудить военные преступления

9 октября 2023 04:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Пора уничтожить ХАМАС: Израиль призывает ООН осудить военные преступления
Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан. Фото: facebook.com/gilad.erdan
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что террористическая организация ХАМАС совершила военные преступления. По его словам, пришло время "уничтожить террористическую инфраструктуру".

Об этом сообщает Reuters.

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"Это военные преступления, вопиющие задокументированные военные преступления. Эра соображений с этими дикарями закончилась. Пора уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью ее стереть, чтобы такие ужасы никогда не повторялись", — заявил посол Израиля в ООН.

Соответствующее заявление он сделал перед закрытым заседанием Совета Безопасности ООН. В частности, Эрдан также призвал международное сообщество поддержать Израиль и осудить действия ХАМАС.

Напомним, что в результате терактов ХАМАС количество жертв в Израиле возросло до 600. Однако, реальная цифра может быть значительно больше.

Также мы писали, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале долгой и тяжелой войны после неожиданной атаки палестинцев из Сектора Газа. В результате атаки погибли сотни людей, были захвачены израильские заложники и возникли опасения региональной эскалации напряженности.

Добавим, что Нетаньяху заявил, что первый этап ответа Израиля на атаку завершился. И страна начала фазу наступления.

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