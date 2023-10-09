Пора уничтожить ХАМАС: Израиль призывает ООН осудить военные преступления

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан. Фото: facebook.com/gilad.erdan

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что террористическая организация ХАМАС совершила военные преступления. По его словам, пришло время "уничтожить террористическую инфраструктуру".

Об этом сообщает Reuters.

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"Это военные преступления, вопиющие задокументированные военные преступления. Эра соображений с этими дикарями закончилась. Пора уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью ее стереть, чтобы такие ужасы никогда не повторялись", — заявил посол Израиля в ООН.

Соответствующее заявление он сделал перед закрытым заседанием Совета Безопасности ООН. В частности, Эрдан также призвал международное сообщество поддержать Израиль и осудить действия ХАМАС.

Напомним, что в результате терактов ХАМАС количество жертв в Израиле возросло до 600. Однако, реальная цифра может быть значительно больше.

Также мы писали, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале долгой и тяжелой войны после неожиданной атаки палестинцев из Сектора Газа. В результате атаки погибли сотни людей, были захвачены израильские заложники и возникли опасения региональной эскалации напряженности.

Добавим, что Нетаньяху заявил, что первый этап ответа Израиля на атаку завершился. И страна начала фазу наступления.