Наступ йде не за планом: донецькі морги переповнені росіянами

Окупанти несуть пораненого. Фото: росЗМІ

У Донецьку морги переповнені росіянами, які намагалися штурмувати українських військових. Через брак місця, тіла окупантів складають у коридорах та на подвірʼях моргів.

Про це розповіли у Центрі національного спротиву.

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У ЦНС розповіли, що невдалі спроби штурмових дій окупантів на українські позиції обернулись росіянам величезними втратами.

"Сотні росіян щодня доставляють до моргів Донецька, де критично не вистачає місця, тіла окупантів складають у коридорах та у подвірʼях моргів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місцеві працівники бʼють на сполох через загрозу епідемічного спалаху інфекції, адже тіла окупантів складають в коридорах, на вулиці та інших приміщеннях, які не пристосовані для відповідного зберігання.

"Окрім невдалих штурмів, окупанти зазнають втрат через роботу партизан. Підпілля допомагає Силам оборони ефективно вражати обʼєкти ворога в тилу тимчасово окупованих територій. Кожен успішний удар артилерії — це наближення звільнення наших територій від загарбників", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, лише за останню добу 15 жовтня українські військові ліквідували понад 800 російських окупантів. Крім того, загарбники втратили чимало військової техніки.