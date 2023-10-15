Наступ йде не за планом: донецькі морги переповнені росіянами
У Донецьку морги переповнені росіянами, які намагалися штурмувати українських військових. Через брак місця, тіла окупантів складають у коридорах та на подвірʼях моргів.
Про це розповіли у Центрі національного спротиву.
У Донецьку морги переповнені окупантами
У ЦНС розповіли, що невдалі спроби штурмових дій окупантів на українські позиції обернулись росіянам величезними втратами.
"Сотні росіян щодня доставляють до моргів Донецька, де критично не вистачає місця, тіла окупантів складають у коридорах та у подвірʼях моргів", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що місцеві працівники бʼють на сполох через загрозу епідемічного спалаху інфекції, адже тіла окупантів складають в коридорах, на вулиці та інших приміщеннях, які не пристосовані для відповідного зберігання.
"Окрім невдалих штурмів, окупанти зазнають втрат через роботу партизан. Підпілля допомагає Силам оборони ефективно вражати обʼєкти ворога в тилу тимчасово окупованих територій. Кожен успішний удар артилерії — це наближення звільнення наших територій від загарбників", — наголосили у відомстві.
Нагадаємо, лише за останню добу 15 жовтня українські військові ліквідували понад 800 російських окупантів. Крім того, загарбники втратили чимало військової техніки.
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