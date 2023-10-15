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Наступ йде не за планом: донецькі морги переповнені росіянами

15 жовтня 2023 16:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Наступ йде не за планом: донецькі морги переповнені росіянами
Окупанти несуть пораненого. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Донецьку морги переповнені росіянами, які намагалися штурмувати українських військових. Через брак місця, тіла окупантів складають у коридорах та на подвірʼях моргів.

Про це розповіли у Центрі національного спротиву

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У ЦНС розповіли, що невдалі спроби штурмових дій окупантів на українські позиції обернулись росіянам величезними втратами.

"Сотні росіян щодня доставляють до моргів Донецька, де критично не вистачає місця, тіла окупантів складають у коридорах та у подвірʼях моргів", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що місцеві працівники бʼють на сполох через загрозу епідемічного спалаху інфекції, адже тіла окупантів складають в коридорах, на вулиці та інших приміщеннях, які не пристосовані для відповідного зберігання. 

"Окрім невдалих штурмів, окупанти зазнають втрат через роботу партизан. Підпілля допомагає Силам оборони ефективно вражати обʼєкти ворога в тилу тимчасово окупованих територій. Кожен успішний удар артилерії — це наближення звільнення наших територій від загарбників", — наголосили у відомстві. 

Нагадаємо, лише за останню добу 15 жовтня українські військові ліквідували понад 800 російських окупантів. Крім того, загарбники втратили чимало військової техніки. 

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