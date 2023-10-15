Наступление идет не по плану: донецкие морги переполнены россиянами

Оккупанты несут раненого. Фото: росСМИ

В Донецке морги переполнены россиянами, пытавшимися штурмовать украинских военных. Из-за нехватки места, тела оккупантов оставляют в коридорах и во дворах моргов.

Об этом рассказали в Центре национального сопротивления.

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В ЦНС рассказали, что неудачные попытки штурмовых действий оккупантов на украинские позиции обернулись россиянам огромными потерями.

"Сотни россиян ежедневно доставляют в морги Донецка, где критически не хватает места, тела оккупантов оставляют в коридорах и во дворах моргов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что местные работники бьют тревогу из-за угрозы эпидемической вспышки инфекции, ведь тела оккупантов оставляют в коридорах, на улице и других помещениях, которые не приспособлены для соответствующего хранения.

"Кроме неудачных штурмов, оккупанты несут потери из-за работы партизан. Подполье помогает Силам обороны эффективно поражать объекты врага в тылу временно оккупированных территорий. Каждый успешный удар артиллерии — это приближение освобождения наших территорий от захватчиков", — отметили в ведомстве.

Напомним, только за последние сутки 15 октября украинские военные ликвидировали более 800 российских оккупантов. Кроме того, захватчики потеряли немало военной техники.