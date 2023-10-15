Втрати армії РФ станом на 15 жовтня: статистика Генштабу
За минулу добу українські військові ліквідували понад 800 російських окупантів. Крім того, загарбники втратили чимало військової техніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Знищені вороги
Так, за минулу добу російська армія зменшилася на 880 солдатів.
Також українські військові залишили противника без 8 танків, 25 бронемашин, 33 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 4 БпЛА, 24 одиниць автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки.
Втрати окупантів на 15 жовтня:
- особового складу — близько 287770 (+880) осіб;
- танків — 4948 (+8) одиниць;
- бойових броньованих машин — 9362 (+25) одиниць;
- артилерійських систем — 6866 (+33) одиниці;
- РСЗВ — 813 (+2) одиниці;
- засобів ППО — 547 (+0) одиниць;
- літаків — 317 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5269 (+4) одиниць;
- крилатих ракет — 1531 (+0) одиниця;
- кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9249 (+24) одиниць;
- спеціальної техніки — 976 (+5) одиниць.
Нагадаємо, ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась. Росіянам вдалося відновити сили, після чого вони розпочали активні наступальні дії в районі Макіївки та на Куп'янському напрямку.
Додамо, російська наступальна операція в районі Авдіївки у п'ятницю, 14 вересня, зазнала невдач у всьому місті. Водночас Сили оборони України продовжують відбивати ворожі атаки.
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