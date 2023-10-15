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Втрати армії РФ станом на 15 жовтня: статистика Генштабу

15 жовтня 2023 08:07
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Козюк Тетяна
редактор
Втрати армії РФ станом на 15 жовтня: статистика Генштабу
ЗСУ завдають удару по окупантах. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За минулу добу українські військові ліквідували понад 800 російських окупантів. Крім того, загарбники втратили чимало військової техніки. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

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Так, за минулу добу російська армія зменшилася на 880 солдатів. 

Також українські військові залишили противника без 8 танків, 25 бронемашин, 33 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 4 БпЛА, 24 одиниць автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки. 

Втрати окупантів на 15 жовтня:

  • особового складу — близько 287770 (+880) осіб;
  • танків — 4948 (+8) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 9362 (+25) одиниць;
  • артилерійських систем — 6866 (+33) одиниці;
  • РСЗВ — 813 (+2) одиниці;
  • засобів ППО — 547 (+0)  одиниць;
  • літаків — 317 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5269 (+4) одиниць;
  • крилатих ракет — 1531 (+0) одиниця;
  • кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн —  9249 (+24) одиниць;
  • спеціальної техніки — 976 (+5) одиниць.
Втрати армії РФ
Втрати російської армії у війні. Фото: Генштаб 

Нагадаємо, ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась. Росіянам вдалося відновити сили, після чого вони розпочали активні наступальні дії в районі Макіївки та на Куп'янському напрямку.

Додамо, російська наступальна операція в районі Авдіївки у п'ятницю, 14 вересня, зазнала невдач у всьому місті. Водночас Сили оборони України продовжують відбивати ворожі атаки. 

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