Втрати армії РФ станом на 15 жовтня: статистика Генштабу

ЗСУ завдають удару по окупантах. Фото: Генштаб

За минулу добу українські військові ліквідували понад 800 російських окупантів. Крім того, загарбники втратили чимало військової техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Так, за минулу добу російська армія зменшилася на 880 солдатів.

Також українські військові залишили противника без 8 танків, 25 бронемашин, 33 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 4 БпЛА, 24 одиниць автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів на 15 жовтня:

особового складу — близько 287770 (+880) осіб;

танків — 4948 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин — 9362 (+25) одиниць;

артилерійських систем — 6866 (+33) одиниці;

РСЗВ — 813 (+2) одиниці;

засобів ППО — 547 (+0) одиниць;

літаків — 317 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5269 (+4) одиниць;

крилатих ракет — 1531 (+0) одиниця;

кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 9249 (+24) одиниць;

спеціальної техніки — 976 (+5) одиниць.

Втрати російської армії у війні. Фото: Генштаб

Нагадаємо, ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась. Росіянам вдалося відновити сили, після чого вони розпочали активні наступальні дії в районі Макіївки та на Куп'янському напрямку.

Додамо, російська наступальна операція в районі Авдіївки у п'ятницю, 14 вересня, зазнала невдач у всьому місті. Водночас Сили оборони України продовжують відбивати ворожі атаки.