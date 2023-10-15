Потери армии РФ по состоянию на 15 октября: статистика Генштаба

ВСУ наносят удар по оккупантам. Фото: Генштаб

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали более 800 российских оккупантов. Кроме того, захватчики потеряли немало военной техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За прошедшие сутки российская армия уменьшилась на 880 солдат.

Также украинские военные оставили противника без 8 танков, 25 бронемашин, 33 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 4 БпЛА, 24 единиц автомобильной техники и 5 единиц специальной техники.

Потери окупантов на 15 октября:

личного состава — около 287770 (+880) человек;

танков — 4948 (+8) единиц;

боевых бронированных машин — 9362 (+25) единиц;

артиллерийских систем — 6866 (+33) единицы;

РСЗО — 813 (+2) единицы;

средств ПВО — 547 (+0) единиц;

самолетов — 317 (+0) единиц;

вертолетов — 316 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5269 (+4) единиц;

крылатых ракет — 1531 (+0) единица;

кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 9249 (+24) единиц;

специальной техники — 976 (+5) единиц.

Потери российской армии в войне. Фото: Генштаб

Напомним, ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась. Россиянам удалось восстановить силы, после чего они начали активные наступательные действия в районе Макеевки и на Купянском направлении.

Добавим, российская наступательная операция в районе Авдеевки в пятницу, 14 сентября, потерпела неудачу во всем городе. В то же время Силы обороны Украины продолжают отбивать вражеские атаки.