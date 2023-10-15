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Потери армии РФ по состоянию на 15 октября: статистика Генштаба

15 октября 2023 08:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Потери армии РФ по состоянию на 15 октября: статистика Генштаба
ВСУ наносят удар по оккупантам. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали более 800 российских оккупантов. Кроме того, захватчики потеряли немало военной техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За прошедшие сутки российская армия уменьшилась на 880 солдат.

Также украинские военные оставили противника без 8 танков, 25 бронемашин, 33 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 4 БпЛА, 24 единиц автомобильной техники и 5 единиц специальной техники.

Потери окупантов на 15 октября:

  • личного состава — около 287770 (+880) человек;
  • танков — 4948 (+8) единиц;
  • боевых бронированных машин — 9362 (+25) единиц;
  • артиллерийских систем — 6866 (+33) единицы;
  • РСЗО — 813 (+2) единицы;
  • средств ПВО — 547 (+0) единиц;
  • самолетов — 317 (+0) единиц;
  • вертолетов — 316 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5269 (+4) единиц;
  • крылатых ракет — 1531 (+0) единица;
  • кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9249 (+24) единиц;
  • специальной техники — 976 (+5) единиц.
Утраты армии РФ
Потери российской армии в войне. Фото: Генштаб

Напомним, ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась. Россиянам удалось восстановить силы, после чего они начали активные наступательные действия в районе Макеевки и на Купянском направлении.

Добавим, российская наступательная операция в районе Авдеевки в пятницу, 14 сентября, потерпела неудачу во всем городе. В то же время Силы обороны Украины продолжают отбивать вражеские атаки.

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