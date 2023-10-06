Наступ ЗСУ та удари по окупантах: нові дані Генштабу на 6 жовтня

Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Протягом останніх 24 годин повітряні сили оборонних військ здійснили 12 ударів по територіях, де концентрувалися ворожі військовослужбовці, зброя та бойова техніка. Також українські військові провели сім атак на протиповітряні ракетні системи супротивника.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 6 жовтня.

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Повідомляється, що українські ракетні війська успішно атакували комунікаційний вузол, протиповітряний ракетний комплекс, важку вогнеметну установку, дев'ять одиниць артилерії, запаси паливно-мастильних матеріалів, установку радіолокації та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Наступ ЗСУ

У Генштабі повідомили, що українські оборонні сили продовжують наступальну операцію у районі Мелітополя. Вони здійснюють штурмові дії на Бахмутському напрямку, завдають шкоди окупаційним військам, зміцнюються на звільнених позиціях та вичерпують ресурси супротивника.

У районі, який знаходиться під контролем Об'єднаних сил української армії "Одеса", на напрямку до Херсона, українські військові борються проти ворожої артилерії, руйнують склади та ефективно атакують тили противника.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що все більше російських солдатів розуміють, що після війни вони не мають майбутнього. Російська Федерація опинилася в міжнародній ізоляції і її громадянам не раді в цивілізованому світі. Тому вони замислюються над зміною громадянства.