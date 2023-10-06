Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Наступ ЗСУ та удари по окупантах: нові дані Генштабу на 6 жовтня arrow

Наступ ЗСУ та удари по окупантах: нові дані Генштабу на 6 жовтня

6 жовтня 2023 07:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Наступ ЗСУ та удари по окупантах: нові дані Генштабу на 6 жовтня
Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Протягом останніх 24 годин повітряні сили оборонних військ здійснили 12 ударів по територіях, де концентрувалися ворожі військовослужбовці, зброя та бойова техніка. Також українські військові провели сім атак на протиповітряні ракетні системи супротивника.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 6 жовтня.

Читайте також:

Удари ЗСУ по ворогові

Повідомляється, що українські ракетні війська успішно атакували комунікаційний вузол, протиповітряний ракетний комплекс, важку вогнеметну установку, дев'ять одиниць артилерії, запаси паливно-мастильних матеріалів, установку радіолокації та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Наступ ЗСУ

У Генштабі повідомили, що українські оборонні сили продовжують наступальну операцію у районі Мелітополя. Вони здійснюють штурмові дії на Бахмутському напрямку, завдають шкоди окупаційним військам, зміцнюються на звільнених позиціях та вичерпують ресурси супротивника.

У районі, який знаходиться під контролем Об'єднаних сил української армії "Одеса", на напрямку до Херсона, українські військові борються проти ворожої артилерії, руйнують склади та ефективно атакують тили противника.

скріншот
Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
скріншот
Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що все більше російських солдатів розуміють, що після війни вони не мають майбутнього. Російська Федерація опинилася в міжнародній ізоляції і її громадянам не раді в цивілізованому світі. Тому вони замислюються над зміною громадянства.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

17:09 Хто має право служити в ЗСУ за місцем проживання: повний перелік

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз