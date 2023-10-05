"Сожгу этот российский паспорт": оккупант поделился с матерью планами после войны

Российские захватчики. Фото: росСМИ

Все больше российских солдат понимают, что после войны у них нет будет будущего. Российская Федерация оказалась в международной изоляции, и ее гражданам не рады в цивилизованном мире. Поэтому они задумываются над сменой гражданства.

Разговор оккупанта со своей матерью, которой он озвучил свои планы по изменению гражданства, обнародовало Главное управление разведки.

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"Вернусь — сожгу этот российский паспорт. Фамилию себе возьму английскую или американскую", — эмоционально рассказывает захватчик.

В свою очередь, мать оккупанта рассказала сыну о лжи об успехах россиян на фронте, которым Совет безопасности РФ "кормит" простых людей.

"Их послушать, так они уже всех, кого только можно, уже разбили. Собрались брать Купянск. На*ер им тот Купянск?!" — рассказывает женщина.

Мать российского солдата также жалуется, что украинские войска могут отбить у россиян Белгород.

"Хоть бы у нас не забрали Белгород", — завершает мысль мать захватчика.

Ранее мы рассказывали, что у российских подразделений нет успехов в вооруженной агрессии против Украины. Поэтому среди гражданского населения растут панические настроения.

Напомним, что российский оккупант в телефонном разговоре пожаловался на большие потери армии РФ на "нулевых позициях". Также он рассказал о плохом отношении командиров к солдатам.