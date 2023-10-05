"Сожгу этот российский паспорт": оккупант поделился с матерью планами после войны
Все больше российских солдат понимают, что после войны у них нет будет будущего. Российская Федерация оказалась в международной изоляции, и ее гражданам не рады в цивилизованном мире. Поэтому они задумываются над сменой гражданства.
Разговор оккупанта со своей матерью, которой он озвучил свои планы по изменению гражданства, обнародовало Главное управление разведки.
Россиянин хочет сжечь свой паспорт
"Вернусь — сожгу этот российский паспорт. Фамилию себе возьму английскую или американскую", — эмоционально рассказывает захватчик.
В свою очередь, мать оккупанта рассказала сыну о лжи об успехах россиян на фронте, которым Совет безопасности РФ "кормит" простых людей.
"Их послушать, так они уже всех, кого только можно, уже разбили. Собрались брать Купянск. На*ер им тот Купянск?!" — рассказывает женщина.
Мать российского солдата также жалуется, что украинские войска могут отбить у россиян Белгород.
"Хоть бы у нас не забрали Белгород", — завершает мысль мать захватчика.
Ранее мы рассказывали, что у российских подразделений нет успехов в вооруженной агрессии против Украины. Поэтому среди гражданского населения растут панические настроения.
Напомним, что российский оккупант в телефонном разговоре пожаловался на большие потери армии РФ на "нулевых позициях". Также он рассказал о плохом отношении командиров к солдатам.