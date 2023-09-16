Жорстоко вбили командира: ГУР перехопило, як окупант скаржиться на в'язнів в лавах армії РФ

Російський окупант. Ілюстративне фото: росЗМІ

Окупант поскаржився коханій на поведінку мобілізованих ув'язнених. Мовляв, ті жорстоко вбили командира.

Про це свідчить перехоплена ГУР телефонна розмова.

Читайте також:

Що окупант розповів про ув'язнених в лавах армії РФ

Перехоплена розмова почалась з того, що росіянин розповів про злочин одного з окупантів, вчинений стосовно його командира.

"У нас один д*******, ну не з нашого взводу, командиру своєму ноги порізав. Ми от не знаємо, що зараз буде. Вони (українські військові. — Ред.) від нас метрів 800 стоять. Пропустили зумисно. Нас ще поставили поруч з ними. Я кажу нам гаплик буде", — розповів окупант.

На запитання жінки, чи будуть ще залучати до так званої "СВО" в'язнів, він відповів — ні.

"Зараз наче вже не беруть. Раніше брали, хто на зоні був, коли сиділи. В штурм "2" відправляли. Але зараз вже не будуть відправляти. Вже набору немає більше. Вже все відмова бачиш. Тому що, бачиш, у нас тюремники, які є тут, вони капітана взяли зарізали і ноги йому всі переламали", — зазначив він.

Також загарбник поскаржився на те, що колишні в'язні добровільно здаються в полон Україні.

"Ось хто тюремники були — це остання партія була. І сказали, більше не будуть присилати. Зеки, які є одразу переходять на бік хохлів", — пояснив окупант.

На останок, росіянин висловив своє бажання доєднатися до іншої групи загарбників — найманців ПВК "Вагнер".

"Я раніше хотів перейти до "Вагнера". А зараз, хтозна, "вагнерівців" наче поки немає", — заявив він.

Нагадаємо, речник ГУР Андрій Юсов заявив, що шодня десятки окупантів здаються у полон.

Також у ГУР розповіли подробиці звільнення "вишок Бойка".