Жестоко убили командира: ГУР перехватило, как оккупант жалуется на заключенных в рядах армии РФ

Российский оккупант. Иллюстративное фото: росСМИ

Оккупант пожаловался любимой на поведение мобилизованных заключенных. Мол, те жестоко убили командира.

Об этом свидетельствует перехваченный ГУР телефонный разговор.

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Перехваченный разговор начался с того, что россиянин рассказал о преступлении одного из оккупантов, совершенного в отношении его командира.

"У нас один д*******, ну не с нашего взвода, командиру своему ноги порезал. Мы вот не знаем, что сейчас будет. Они (украинские военные. — Ред.) от нас метров 800 стоят. Пропустили умышленно. Нас еще поставили рядом с ними. Я говорю нам капец будет", — рассказал оккупант.

На вопрос женщины, будут ли еще привлекать к так называемой "СВО" заключенных, он ответил — нет.

"Сейчас будто уже не берут. Раньше брали, кто на зоне был, когда сидели. В штурм "2" отправляли. Но сейчас уже не будут отправлять. Уже набора нет больше. Уже все отказ видишь. Потому что, видишь, у нас тюремщики" , которые здесь есть, они капитана взяли зарезали и ноги ему все переломили", — отметил он.

Также захватчик пожаловался, что бывшие заключенные добровольно сдаются в плен Украине.

"Вот кто тюремщики были — это последняя партия была. И сказали, больше не будут присылать. Зеки, которые есть, сразу переходят на сторону хохлов", — объяснил оккупант.

В заключение россиянин выразил свое желание присоединиться к другой группе захватчиков — наемников ЧВК "Вагнер".

"Я раньше хотел перейти к "Вагнеру". А сейчас, как знать, "вагнеровцев" вроде пока нет", — заявил он.

Напомним, пресс-секретарь ГУР Андрей Юсов заявил, что ежедневно десятки оккупантов сдаются в плен.

Также в ГУР рассказали подробности освобождении "вышек Бойка".