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"Спалю цей російський паспорт": окупант поділився з матір'ю планами після війни

5 жовтня 2023 19:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
"Спалю цей російський паспорт": окупант поділився з матір'ю планами після війни
Російські загарбники. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Все більше російських солдатів розуміють, що після війни в них не буде майбутнього. Російська Федерація опинилася у міжнародній ізоляції, і її громадянам не раді в цивілізованому світі. Через це вони замислюються над зміною громадянства.

Розмову окупанта зі своєю матір'ю, якій він озвучив свої плани щодо зміни громадянства, оприлюднило Головне управління розвідки.

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"Повернуся — спалю цей російський паспорт. Прізвище собі візьму англійське чи американське", — емоційно розповідає загарбник.

В свою чергу мати окупанта розповіла сину про брехню про успіхи росіян на фронті, якою Рада безпеки РФ "годує" простих людей.

"Їх послухати, то вони вже всіх, кого тільки можна, вже розбили. Зібралися брати Куп'янськ. На*ер їм той Куп'янськ?!" — розповідає жінка.

Мати російського солдата також бідкається, що українські війська можуть відбити в росіян Бєлгород.

"Аби в нас не забрали Бєлгород", — завершує думку мати загарбника.

Раніше ми розповідали, що російські підрозділи не мають успіхів у збройній агресії проти України. Через це серед цивільного населення зростають панічні настрої. 

Нагадуємо, що російський окупант у телефонній розмові поскаржився на великі втрати армії РФ на "нульових позиціях". Також він розповів про погане ставлення командирів до солдатів.

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