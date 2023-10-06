Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Наступление ВСУ и удары по оккупантах: новые данные Генштаба на 6 октября arrow

Наступление ВСУ и удары по оккупантах: новые данные Генштаба на 6 октября

6 октября 2023 07:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Наступление ВСУ и удары по оккупантах: новые данные Генштаба на 6 октября
Вооруженные силы Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В течение последних 24 часов воздушные силы оборонительных войск осуществили 12 ударов по территориям, где концентрировались вражеские военнослужащие, оружие и боевая техника. Также украинские военные  провели семь атак на противовоздушные ракетные системы противника.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ за 6 октября

Читайте также:

Удары ВСУ по врагу

Сообщается, что украинские ракетные войска успешно атаковали коммуникационный узел, противовоздушный ракетный комплекс, тяжелую огнеметную установку, девять единиц артиллерии, запасы топливно-смазочных материалов, радиолокационную установку и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Наступление ВСУ

 В Генштабе сообщили, что украинские оборонительные силы продолжают наступательную операцию в районе Мелитополя. Они осуществляют штурмовые действия на Бахмутском направлении, наносят ущерб оккупационным войскам, укрепляются на освобожденных позициях и исчерпывают ресурсы противника. 

В районе, который находится под контролем Объединенных сил украинской армии "Одесса", на направлении к Херсону, украинские военные ведут борьбу против вражеской артиллерии, разрушают склады и эффективно атакуют тылы противника.

скриншот
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
скриншот
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что все больше российских солдат понимают, что после войны у них нет будет будущего. Российская Федерация оказалась в международной изоляции, и ее гражданам не рады в цивилизованном мире. Поэтому они задумываются над сменой гражданства.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

17:09 Кто имеет право служить в ВСУ по месту жительства: полный список

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз