Наступление ВСУ и удары по оккупантах: новые данные Генштаба на 6 октября

Вооруженные силы Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В течение последних 24 часов воздушные силы оборонительных войск осуществили 12 ударов по территориям, где концентрировались вражеские военнослужащие, оружие и боевая техника. Также украинские военные провели семь атак на противовоздушные ракетные системы противника.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ за 6 октября.

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Сообщается, что украинские ракетные войска успешно атаковали коммуникационный узел, противовоздушный ракетный комплекс, тяжелую огнеметную установку, девять единиц артиллерии, запасы топливно-смазочных материалов, радиолокационную установку и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Наступление ВСУ

В Генштабе сообщили, что украинские оборонительные силы продолжают наступательную операцию в районе Мелитополя. Они осуществляют штурмовые действия на Бахмутском направлении, наносят ущерб оккупационным войскам, укрепляются на освобожденных позициях и исчерпывают ресурсы противника.

В районе, который находится под контролем Объединенных сил украинской армии "Одесса", на направлении к Херсону, украинские военные ведут борьбу против вражеской артиллерии, разрушают склады и эффективно атакуют тылы противника.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что все больше российских солдат понимают, что после войны у них нет будет будущего. Российская Федерация оказалась в международной изоляции, и ее гражданам не рады в цивилизованном мире. Поэтому они задумываются над сменой гражданства.