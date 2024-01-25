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НАТО недооцінює здатність РФ виробляти зброю та набирати людей в армію, — Мартін Херем

25 січня 2024 10:49
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
НАТО недооцінює здатність РФ виробляти зброю та набирати людей в армію, — Мартін Херем
Командир силами оборони Естонії Мартін Херем. Фото: Siim Lõvi /ERR
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Останні розвідувальні дані щодо можливостей Росії у виробництві боєприпасів та набору військовослужбовців викликали перегляд поглядів та серію попереджень з боку країн-членів НАТО про необхідність готуватись до тривалого конфлікту. При цьому багато хто вважав, що можливості Росії обмежені.

Про це повідомив командир Силами оборони Естонії Мартін Херем, пише Bloomberg.

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Херем підкреслив, що колишні прогнози про досягнення російською армією своєї ресурсної межі виявилися невірними.

"Багато хто вважав, що їхні можливості обмежені, але сьогодні ми бачимо протилежне. Вони здатні зробити значно більше боєприпасів, у кілька разів перевищуючи наші очікування", — заявив Херем.

Він також зазначив, що Росія може випускати мільйони артилерійських снарядів щорічно, випереджаючи європейські потужності.

Окрім цього, за словами Херема, російські збройні сили можуть залучати сотні тисяч новобранців.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс готується до гібридної російської атаки на східний флот НАТО. Це може статися у лютому 2024 року.

Також ми писали, що прем'єр Естонії Кая Каллас заявила, що Росія може напасти на НАТО, якщо країни Заходу не допомагатимуть Україні і вона програє війну. Проте в Альянсі вважають, що ймовірність такого сценарію не надто висока.

Представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на інформацію ЗМІ щодо підготовки НАТО до наступу РФ. Вона порівняла план із гороскопом.

НАТО
зброя
Естонія
армія
військові
війна в Україні
виробництво
Росія

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