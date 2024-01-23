Ядерная война - Россия может ударить по НАТО нестратегическим ядерным оружием, IISS

"Гриб" от ядерного взрыва Фото: yamonstro/Depositphotos

Россия может нанести удар нестратегическим ядерным оружием из-за того, что НАТО не хватит решимости сделать соответствующий шаг.

Так считают эксперты Международного института стратегических исследований (IISS), передает Reuters.

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Война в Украине доказала России, что нестратегическое ядерное оружие может стать средством сдерживания и нанесения поражения Альянсу в потенциальном будущем конфликте.

Отмечается, что Москва стала рассматривать нестратегическое ядерное оружие как более эффективное "средство сдерживания и нанесение поражения НАТО в потенциальном будущем конфликте".

"Российские власти не считают серьезной угрозой американский арсенал тактического ядерного оружия. Москва убеждена, что сможет своевременно отреагировать на увеличение ядерного присутствия США в Европе. К переосмыслению роли ядерного оружия Москвой привела неспособность российской армии выиграть войну в Украине конвенционными вооружениями", — говорится в материале.

Эксперты уверены, что западная разведка сможет узнать подготовку России к использованию нестратегического ядерного оружия вперед. В частности, об этом свидетельствует перемещение оружия из хранилищ на авиабазы и, возможно, нанесение обычных ударов вблизи зоны потенциального ядерного удара.

Именно в этот момент президент РФ Владимир Путин должен переместиться в ядерное убежище и привести всю российскую систему ядерного командования в состояние повышенной боевой готовности на случай ядерного ответа США.

К слову, британская ежедневная газета Daily Mail со ссылкой на бывшего командующего армией США Бена Годжеса и нескольких военных экспертов опубликовала вероятный сценарий нападения России на НАТО. Речь идет о 2044 году.

Напомним, Североатлантический альянс готовится к гибридной российской атаке на восточный флот НАТО. Это может произойти в феврале 2024 года.

Также мы писали, что премьер Эстонии Кайя Каллас заявила, что Россия может напасть на НАТО, если страны Запада не будут помогать Украине и она проиграет войну. Однако в Альянсе считают, что вероятность такого сценария не слишком высока.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на информацию СМИ о подготовке НАТО к наступлению РФ. Она сравнила план с гороскопом.

Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу готовиться к новым военным угрозам. По его словам, сейчас есть 5-8 лет, чтобы "направить утраченное" в области обороны.