Напад РФ на НАТО - У Норвегії закликали НАТО готуватися до нападу Росії

Ейрік Крістофферсен. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен закликав членів НАТО бути готовими до війни з Росією. Він радить збільшити свій військовий потенціал.

Про це повідомляє Daglabet.

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"Зараз є вікно, яке, можливо, триватиме один, два чи три роки, коли ми повинні інвестувати ще більше в надійний захист. Ми повинні наповнити плани НАТО змістом і забезпечити необхідні можливості", — сказав Крістофферсен.

Він додав, що РФ значно збільшила власне військове виробництво, перевівши свій ВПК на цілодобовий режим роботи.

Ба більше, Кремль працює з Іраном і Північною Кореєю, щоб розширити свій арсенал зброї.

Крістофферсен вважає, що РФ озброюється швидше, ніж очікували в Альянсі. За його словами, члени НАТО повинні приділити особливу увагу зміцненню протиповітряної оборони, а також збільшенню виробництва ракет великої дальності і запчастин для військової техніки.

"Ми не знаємо, що буде з Росією через три роки. Важливо, щоб ми зіткнулися з невизначеним і непередбачуваним світом з міцною обороною. Тому зараз ми повинні використати цей час з розумом", — сказав генерал Збройних сил Норвегії.

До слова, британська щоденна газета Daily Mail з посиланням на колишнього командувача армії США Бена Годжеса та кількох військових експертів опублікувала імовірний сценарій нападу Росії на НАТО. Йдеться про 2044 рік.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс готується до гібридної російської атаки на східний флот НАТО. Це може статися у лютому 2024 року.

Також ми писали, що прем'єр Естонії Кая Каллас заявила, що Росія може напасти на НАТО, якщо країни Заходу не допомагатимуть Україні і вона програє війну. Проте в Альянсі вважають, що ймовірність такого сценарію не надто висока.

Додамо, що представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на інформацію ЗМІ про підготовку НАТО до наступу РФ. Вона порівняла план із гороскопом.

Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Європу готуватися до нових військових загроз. За його словами, зараз є 5-8 років, щоб "надолужити втрачене" в галузі оборони.