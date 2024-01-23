Нападение РФ на НАТО - В Норвегии призвали НАТО готовиться к нападению России

В Норвегии призвали НАТО готовиться к нападению России
Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен призвал членов НАТО быть готовыми к войне с Россией. Он рекомендует увеличить свой военный потенциал.
Об этом сообщает Daglabet.
Нападет ли Россия на НАТО
"Сейчас есть окно, которое, возможно, продлится один, два или три года, когда мы должны инвестировать еще больше в надежную защиту. Мы должны наполнить планы НАТО содержанием и обеспечить необходимые возможности", — сказал Кристоферсен.
Он добавил, что РФ значительно увеличила собственное военное производство, переведя свой ВПК на круглосуточный режим работы.
Более того, Кремль работает с Ираном и Северной Кореей, чтобы расширить свой арсенал оружия.
Кристоферсен считает, что РФ вооружается быстрее, чем ожидали в Альянсе. По его словам, члены НАТО должны уделить особое внимание укреплению противовоздушной обороны, а также увеличению производства ракет большой дальности и запчастей для военной техники.
"Мы не знаем, что будет с Россией через три года. Важно, чтобы мы столкнулись с неопределенным и непредсказуемым миром с крепкой обороной. Поэтому сейчас мы должны использовать это время с умом", — сказал генерал Вооруженных сил Норвегии.
К слову, британская ежедневная газета Daily Mail со ссылкой на бывшего командующего армией США Бена Годжеса и нескольких военных экспертов опубликовала вероятный сценарий нападения России на НАТО. Речь идет о 2044 году.
Напомним, Североатлантический альянс готовится к гибридной российской атаке на восточный флот НАТО. Это может произойти в феврале 2024 года.
Также мы писали, что премьер Эстонии Кайя Каллас заявила, что Россия может напасть на НАТО, если страны Запада не будут помогать Украине и она проиграет войну. Однако в Альянсе считают, что вероятность такого сценария не слишком высока.
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на информацию СМИ о подготовке НАТО к наступлению РФ. Она сравнила план с гороскопом.
Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу готовиться к новым военным угрозам. По его словам, сейчас есть 5-8 лет, чтобы "направить утраченное" в области обороны.
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