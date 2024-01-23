Нападение РФ на НАТО - В Норвегии призвали НАТО готовиться к нападению России

Эйрик Кристоферсен. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен призвал членов НАТО быть готовыми к войне с Россией. Он рекомендует увеличить свой военный потенциал.

Об этом сообщает Daglabet.

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"Сейчас есть окно, которое, возможно, продлится один, два или три года, когда мы должны инвестировать еще больше в надежную защиту. Мы должны наполнить планы НАТО содержанием и обеспечить необходимые возможности", — сказал Кристоферсен.

Он добавил, что РФ значительно увеличила собственное военное производство, переведя свой ВПК на круглосуточный режим работы.

Более того, Кремль работает с Ираном и Северной Кореей, чтобы расширить свой арсенал оружия.

Кристоферсен считает, что РФ вооружается быстрее, чем ожидали в Альянсе. По его словам, члены НАТО должны уделить особое внимание укреплению противовоздушной обороны, а также увеличению производства ракет большой дальности и запчастей для военной техники.

"Мы не знаем, что будет с Россией через три года. Важно, чтобы мы столкнулись с неопределенным и непредсказуемым миром с крепкой обороной. Поэтому сейчас мы должны использовать это время с умом", — сказал генерал Вооруженных сил Норвегии.

К слову, британская ежедневная газета Daily Mail со ссылкой на бывшего командующего армией США Бена Годжеса и нескольких военных экспертов опубликовала вероятный сценарий нападения России на НАТО. Речь идет о 2044 году.

Напомним, Североатлантический альянс готовится к гибридной российской атаке на восточный флот НАТО. Это может произойти в феврале 2024 года.

Также мы писали, что премьер Эстонии Кайя Каллас заявила, что Россия может напасть на НАТО, если страны Запада не будут помогать Украине и она проиграет войну. Однако в Альянсе считают, что вероятность такого сценария не слишком высока.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на информацию СМИ о подготовке НАТО к наступлению РФ. Она сравнила план с гороскопом.

Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу готовиться к новым военным угрозам. По его словам, сейчас есть 5-8 лет, чтобы "направить утраченное" в области обороны.