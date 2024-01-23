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У Білому домі застерегли, що кілька місяців будуть критичними для України

23 січня 2024 02:55
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
У Білому домі застерегли, що кілька місяців будуть критичними для України
Джон Кірбі. Фото: AP / SCANPIX
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Адміністрація США вважає, що бойові дії в Україні впродовж кількох наступних місяців матимуть критичне значення для її захисту. Конгрес повинен прискорити рішення щодо продовження підтримки.

З такою заявою виступив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

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"Наступні кілька місяців будуть критичними для України", — сказав представник адміністрації США.

За його словами, росіяни продовжують атакувати Україну безпілотниками й ракетами. Відтак, українському командуванню вже зараз доводиться приймати складні рішення про те, яку саме зброю та боєприпаси застосовувати в умовах, коли їхні запаси скорочуються.

Крім того, РФ продовжує отримувати допомогу від Ірану й Північної Кореї, в тому числі балістичні ракети. Також росіяни налагодили власне виробництво дронів та інших систем озброєнь.

Тому Кірбі зазначив, що адміністрація США прагне перемоги України. Він нагадав, як президент Байден чітко заявив, що Україна має стати процвітаючою та суверенною країною з відновленими кордонами і суверенітетом.

"І ми хочемо мати можливість далі надавати Україні необхідну підтримку, щоб вона могла досягти цих результатів", — наголосив він.

Нагадаємо, британська щоденна газета Daily Mail з посиланням на колишнього командувача армії США Бена Годжеса та кількох військових експертів опублікувала імовірний сценарій нападу Росії на НАТО. Йдеться про 2044 рік.

Раніше екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ та заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жоріна з позивним "Мосе" перерахував комплекс заходів задля перемоги у розв'язаній Росією війні в Україні. Він закликав більше бити по території ворога.

бойовики
окупанти
Джон Кірби
війна в Україні

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