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В Белом доме предостерегли, что несколько месяцев будут критическими для Украины

23 января 2024 02:55
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
В Белом доме предостерегли, что несколько месяцев будут критическими для Украины
Джон Кирби. Фото: AP/SCANPIX
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Администрация США считает, что боевые действия в Украине в течение нескольких следующих месяцев будут иметь критическое значение для ее защиты. Конгресс должен ускорить решение о продлении поддержки.

С таким заявлением выступил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

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"Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины", — сказал представитель администрации США.

По его словам, россияне продолжают атаковать Украину беспилотниками и ракетами. Следовательно, украинскому командованию уже сейчас приходится принимать сложные решения о том, какое оружие и боеприпасы применять в условиях, когда их запасы сокращаются.

Кроме того, РФ продолжает получать помощь от Ирана и Северной Кореи, включая баллистические ракеты. Также россияне наладили собственное производство дронов и других систем вооружений.

Поэтому Кирби отметил, что администрация США стремится к победе Украины. Он напомнил, как президент Байден ясно заявил, что Украина должна стать процветающей и суверенной страной с восстановленными границами и суверенитетом.

"И мы хотим иметь возможность дальше оказывать Украине необходимую поддержку, чтобы она могла достичь этих результатов", — подчеркнул он.

Напомним, британская ежедневная газета Daily Mail со ссылкой на бывшего командующего армией США Бена Годжеса и нескольких военных экспертов опубликовала вероятный сценарий нападения России на НАТО. Речь идет о 2044 году.

Ранее экскомандир полка "Азов", майор ВСУ и заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин с позывным "Мосе" перечислил комплекс мер по победе в развязанной Россией войне в Украине. Он призвал больше бить по территории врага.

боевики
оккупанты
Джон Кирби
война в Украине

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