Ядерна війна - Росія може вдарити по НАТО нестратегічною ядерною зброєю, — IISS

"Гриб" від ядерного вибуху. Фото: yamonstro/Depositphotos

Росія може завдати удару нестратегічною ядерною зброєю через те, що НАТО не вистачить рішучості зробити відповідний крок.

Так вважають експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), передає Reuters.

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Війна в Україні довела Росії, що нестратегічна ядерна зброя може стати засобом стримування та завдання ураження Альянсу в потенційному майбутньому конфлікті.

Зазначається, що Москва стала розглядати нестратегічну ядерну зброю як більш ефективний "засіб стримування та завдання ураження НАТО в потенційному майбутньому конфлікті".

"Російська влада не вважає серйозною загрозою американський арсенал тактичної ядерної зброї. Москва переконана, що зможе своєчасно відреагувати на збільшення ядерної присутності США в Європі. До переосмислення ролі ядерної зброї Москвою призвела нездатність російської армії виграти війну в Україні конвенційними озброєннями", — йдеться в матеріалі.

Експерти впевнені, що західна розвідка зможе дізнатися про підготовку Росії до використання нестратегічної ядерної зброї наперед. Зокрема, про це свідчить переміщення зброї зі сховищ на авіабази та, можливо, завдавання звичайних ударів поблизу зони потенційного ядерного удару.

Саме в цей момент президент РФ Володимир Путін також має переміститися в ядерний притулок і привести всю російську систему ядерного командування у стан підвищеної бойової готовності на випадок ядерної відповіді США.

До слова, британська щоденна газета Daily Mail з посиланням на колишнього командувача армії США Бена Годжеса та кількох військових експертів опублікувала імовірний сценарій нападу Росії на НАТО. Йдеться про 2044 рік.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс готується до гібридної російської атаки на східний флот НАТО. Це може статися у лютому 2024 року.

Також ми писали, що прем'єр Естонії Кая Каллас заявила, що Росія може напасти на НАТО, якщо країни Заходу не допомагатимуть Україні і вона програє війну. Проте в Альянсі вважають, що ймовірність такого сценарію не надто висока.

Додамо, що представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на інформацію ЗМІ про підготовку НАТО до наступу РФ. Вона порівняла план із гороскопом.

Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Європу готуватися до нових військових загроз. За його словами, зараз є 5-8 років, щоб "надолужити втрачене" в галузі оборони.