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НАТО недооценивает способности РФ производить оружие и набирать людей в армию, — Мартин Херем

25 января 2024 10:49
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
НАТО недооценивает способности РФ производить оружие и набирать людей в армию, — Мартин Херем
Командир Силами обороны Эстонии Мартин Херем. Фото: Siim Lõvi /ERR
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Последние разведывательные данные касательно возможностей России в производстве боеприпасов и набора военнослужащих вызвали пересмотр взглядов и серию предупреждений со стороны стран-членов НАТО о необходимости готовиться к продолжительному конфликту. При этом, многие полагали, что возможности России ограничены.

Об этом сообщил командир Силами обороны Эстонии Мартин Херем, пишет Bloomberg.

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Херем подчеркнул, что прежние предсказания о достижении российской армией своего ресурсного предела оказались неверными.

"Многие полагали, что их возможности ограничены, но сегодня мы видим обратное. Они способны произвести значительно больше боеприпасов, в несколько раз превышая наши ожидания", — заявил Херем.

Он также указал, что Россия может выпускать миллионы артиллерийских снарядов ежегодно, опережая европейские мощности.

Помимо этого, по словам Херема, российские вооруженные силы могут привлекать сотни тысяч новобранцев.

Напомним, Североатлантический альянс готовится к гибридной российской атаке на восточный флот НАТО. Это может произойти в феврале 2024 года.

Также мы писали, что премьер Эстонии Кайя Каллас заявила, что Россия может напасть на НАТО, если страны Запада не будут помогать Украине и она проиграет войну. Однако в Альянсе считают, что вероятность такого сценария не слишком высока.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на информацию СМИ о подготовке НАТО к наступлению РФ. Она сравнила план с гороскопом.

НАТО
оружие
Эстония
армия
военные
война в Украине
производство
Россия

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