У НАТО обговорюють розгортання більшої кількості ядерної зброї

Єнс Столтенберг на пресконференції НАТО в Брюсселі. Фото: The Telegraph

У НАТО ведуть переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї. Причина — загроза з боку РФ і Китаю. Мета — надіслати ворогові пряме повідомлення.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю The Telegraph у неділю, 16 червня.

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Мета розгортання ядерної зброї

За словами Столтенберга, НАТО має продемонструвати світові свій ядерний арсенал та надіслати ворогам пряме повідомлення. Між членами блока були дискусії щодо вилучення ракет зі сховищ та переведення їх у режим очікування. Генсек НАТО закликав до використання прозорості як засобу стримування.

"Я не буду вдаватися в оперативні подробиці про те, скільки ядерних боєголовок має бути в робочому стані, а які повинні зберігатися, але нам потрібно проконсультуватися з цих питань. Це саме те, що ми робимо", — сказав Столтенберг.

Ядерна стратегія НАТО

Столтенберг сказав, що ядерна прозорість має бути наріжним каменем ядерної стратегії НАТО, щоб підготувати альянс до того, що він назвав більш небезпечним світом.

"Прозорість допомагає передати пряме повідомлення про те, що ми, звичайно, є ядерним альянсом. Звичайно, метою НАТО є світ без ядерної зброї, але поки існує ядерна зброя, ми залишатимемося ядерним альянсом, тому що світ, де Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має — це більш небезпечний світ", — сказав Столтенберг.

Наслідки інвестицій Китаю в ядерну зброю

Зокрема, Китай інвестує значні кошти в сучасну зброю, включаючи свій ядерний арсенал, який, за прогнозами НАТО, до 2030 року зросте до 1000 боєголовок.

"Це значить, що в не дуже віддаленому майбутньому НАТО може зіткнутися з тим, з чим він ніколи раніше не стикалася, а це два потенційні супротивники з ядерною зброєю — Китай і Росія. Звичайно, це має наслідки", — зазначив очільник альянсу.

Нагадаємо, Росія практикувала "приховані" пуски ядерної зброї: у мережі з'явилися фотографії, як збройні сили РФ проводять навчання з розгортання ядерної зброї та відпрацювання електронного запуску ракет.

За думкою полковника ВМС ЗС України Михайла Третяка, хоча ядерні загрози постійно лунають з боку Росії, одного бажання Кремля недостатньо для запуску ядерної зброї по Україні.

Раніше Єнс Столтенберг заявляв, що усі члени НАТО будуть зобов'язані допомагати Україні: першочергово це стосуватиметься зброї.