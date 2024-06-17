В НАТО обсуждают развертывание большего количества ядерного оружия

Йенс Столтенберг на пресс-конференции НАТО в Брюсселе. Фото: The Telegraph

В НАТО ведут переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия. Причина — угроза со стороны РФ и Китая. Цель — отправка прямого сообщения врагу.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph в воскресенье, 16 июня.

Читайте также:

Цель развертывания ядерного оружия

По словам Столтенберга, НАТО должно продемонстрировать миру свой ядерный арсенал и отправить врагам прямое сообщение. Между членами блока были дискуссии об изъятии ракет из хранилищ и переводе их в режим ожидания. Генсек НАТО призвал к использованию прозрачности как средства сдерживания.

"Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии, а какие должны храниться, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем", — сказал Столтенберг.

Ядерная стратегия НАТО

Столтенберг сказал, что ядерная прозрачность должна быть краеугольным камнем ядерной стратегии НАТО, чтобы подготовить альянс к тому, что он назвал более опасным миром.

"Прозрачность помогает передать прямое сообщение о том, что мы, конечно, являемся ядерным альянсом. Конечно, целью НАТО является мир без ядерного оружия, но пока существует ядерное оружие, мы будем оставаться ядерным альянсом, потому что мир, где Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО не имеет — это более опасный мир", — сказал Столтенберг.

Последствия инвестиций Китая в ядерное оружие

В частности, Китай инвестирует значительные средства в современное оружие, включая свой ядерный арсенал, который, по прогнозам НАТО, к 2030 году вырастет до 1000 боеголовок.

"Это значит, что в не очень отдаленном будущем НАТО может столкнуться с тем, с чем он никогда раньше не сталкивался, а это два потенциальных противника с ядерным оружием — Китай и Россия. Конечно, это имеет последствия", — отметил глава альянса.

Напомним, Россия практиковала "скрытые" пуски ядерного оружия: в сети появились фотографии, как вооруженные силы РФ проводят учения по развертыванию ядерного оружия и отработке электронного запуска ракет.

По мнению полковника ВМС ВС Украины Михаила Третьяка, хотя ядерные угрозы постоянно раздаются со стороны России, одного желания Кремля недостаточно для запуска ядерного оружия по Украине.

Ранее Йенс Столтенберг заявлял, что все члены НАТО будут обязаны помогать Украине: в первую очередь это будет касаться оружия.