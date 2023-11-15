Нацполіція ліквідувала канал постачання деталей до ворожих дронів з ЄС

Дрон-камікадзе Shahed-136. Фото: скриншот з відео

Національна поліція України ліквідувала у Євросоюзі міжнародний канал постачання деталей для російських дронів-камікадзе. Вони потрапляли до Росії всупереч встановленим санкціям.

Про це повідомляє МВС України.

Читайте також:

Постачання компонентів з ЄС для російських дронів

Правоохоронці отримали у справному стані два безпілотники, які ворог використовує для обстрілів України, — Shahed-136 та Mohajer-6. Під час розбору були виявлені низка компонентів європейського та американського виробництва.

"Усю зібрану інформацію через офіцера зв’язку від України в Європолі було скеровано до компетентних правоохоронних органів країн Європейського союзу", — йдеться у повідомленні.

Першими на цей запит відгукнулася Служба розслідування фінансових злочинів Міністерства фінансів Королівства Нідерланди, розпочавши на основі отриманих матеріалів міжнародну операцію "Дрейк".

Під час неї з’ясувалось, що російський підприємець, який проживає на території Нідерландів, протягом останніх семи місяців в обхід санкцій постачає мікросхеми до РФ.

З метою маскування він використовував фіктивні фірми, зареєстровані на Мальдівах.

Суд Роттердама виніс йому вирок у вигляді позбавлення волі на півтора року та штраф у розмірі 200 тис. євро.

В результаті канал надходження критично важливих компонентів для військово-промислового комплексу РФ для обстрілу України було блоковано.

Нагадаємо, що росіяни придбали канадську систему виявлення дронів для захисту Москви. Її ввезли в країну, ймовірно, в обхід санкцій.