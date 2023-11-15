Нацполиция ликвидировала канал поставки деталей для вражеских дронов из ЕС

Дрон-камикадзе Shahed-136. Фото: скриншот с видео

Национальная полиция Украины ликвидировала в Евросоюзе международный канал поставки деталей для российских дронов-камикадзе. Они попадали в Россию вопреки установленным санкциям.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Правоохранители получили в исправном состоянии два беспилотника, которые враг использует для обстрелов Украины — Shahed-136 и Mohajer-6. В ходе разбора был обнаружен ряд компонентов европейского и американского производства.

"Вся собранная информация через офицера связи от Украины в Европоле была направлена в компетентные правоохранительные органы стран Европейского союза", — говорится в сообщении.

Первыми по этому запросу отозвалась Служба расследования финансовых преступлений Министерства финансов Королевства Нидерланды, начав на основе полученных материалов международную операцию "Дрейк".

Во время нее выяснилось, что проживающий на территории Нидерландов российский предприниматель в течение последних семи месяцев в обход санкций поставляет микросхемы в РФ.

В целях маскировки он использовал фиктивные фирмы, зарегистрированные на Мальдивах.

Суд Роттердама вынес ему приговор в виде лишения свободы на полтора года и штраф в размере 200 тысяч евро.

В результате канал поступления критически важных компонентов для военно-промышленного комплекса РФ для обстрелов Украины был блокирован.

Напомним, что россияне приобрели канадскую систему обнаружения дронов для защиты Москвы. Ее ввезли в страну, вероятно, в обход санкций.