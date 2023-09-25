Навіщо Кремль повертає на війну "вагнерівців": пояснення експерта

Найманці ПВК "Вагнер". Фото: ГУР

Повернення у зону бойових дій найманців ПВК "Вагнер", яку нібито розформували після бунту Євгена Пригожина – свідчення слабкості російської армії. У окупантів не вистачає резервів, тому вони змушені пожертвувати ідеологічною кампанією з "ліквідації" ПВК.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За словами Дмитра Снєгирьова, інформація про повернення у зону бойових дій підрозділів ПВК "Вагнер" є спростуванням тих чуток , які були раніше — про розформування цієї структури.

"Повертаються не розрізнені "махновські" загони, а організована боєздатна одиниця", — підкреслив військовий експерт.

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Як зазначив Дмитро Снєгирьов, використання "вагнерівців", зокрема, на території Херсонської області, про що нещодавно повідомляли російські ЗМІ – це великий мінус самим росіянам, російській армії.

"Цей крок із ПВК "Вагнер" свідчить про відсутність оперативних резервів і нездатність вирішити актуальні завдання на фронті", — запевнив експерт.

Крім того, ставиться під сумнів уся попередня ідеологічна кампанія щодо так званої ліквідації ПВК після бунту Євгена Пригожина — фактично російська влада тепер суперечить сама собі.

Нагадаємо, що у Білорусі досі перебуває частина найманців приватної військової компанії "Вагнер", близько тисячі осіб.