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Навіщо Кремль повертає на війну "вагнерівців": пояснення експерта

25 вересня 2023 23:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Навіщо Кремль повертає на війну "вагнерівців": пояснення експерта
Найманці ПВК "Вагнер". Фото: ГУР
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Повернення у зону бойових дій найманців ПВК "Вагнер", яку нібито розформували після бунту Євгена Пригожина – свідчення слабкості російської армії. У окупантів не вистачає резервів, тому вони змушені пожертвувати ідеологічною кампанією з "ліквідації" ПВК.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За словами Дмитра Снєгирьова, інформація про повернення у зону бойових дій підрозділів ПВК "Вагнер" є спростуванням тих чуток , які були раніше — про розформування цієї структури.

"Повертаються не розрізнені "махновські" загони, а організована боєздатна одиниця", — підкреслив військовий експерт.

Чому Кремль знову використовує ПВК "Вагнер"

Як зазначив Дмитро Снєгирьов, використання "вагнерівців", зокрема, на території Херсонської області, про що нещодавно повідомляли російські ЗМІ – це великий мінус самим росіянам, російській армії.

"Цей крок із ПВК "Вагнер" свідчить про відсутність оперативних резервів і нездатність вирішити актуальні завдання на фронті", — запевнив експерт.

Крім того, ставиться під сумнів уся попередня ідеологічна кампанія щодо так званої ліквідації ПВК після бунту Євгена Пригожина — фактично російська влада тепер суперечить сама собі.

Нагадаємо, що у Білорусі досі перебуває частина найманців приватної військової компанії "Вагнер", близько тисячі осіб.

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