Зачем Кремль возвращает на войну "вагнеровцев": объяснение эксперта

Наемники ЧВК "Вагнер". Фото: ГУР

Возвращение в зону боевых действий наемников ЧВК "Вагнер", которую якобы расформировали после бунта Евгения Пригожина — свидетельство слабости русской армии. У окупантов не хватает резервов, поэтому они вынуждены пожертвовать идеологической кампанией по "ликвидации" ЧВК.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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По словам Дмитрия Снегирева, информация о возвращении в зону боевых действий подразделений ЧВК "Вагнер" является опровержением тех слухов, которые были ранее — о расформировании этой структуры.

"Возвращаются не разрозненные "махновские" отряды, а организованная боеспособная единица", — подчеркнул военный эксперт.

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Как отметил Дмитрий Снегирев, использование "вагнеровцев", в частности, на территории Херсонской области, о чем недавно сообщали российские СМИ — это большой минус самим россиянам, российской армии.

"Этот шаг с ЧВК "Вагнер" свидетельствует об отсутствии оперативных резервов и неспособности решить актуальные задачи на фронте", — заверил эксперт.

Кроме того, подвергается сомнению вся предыдущая идеологическая кампания по так называемой ликвидации ЧВК после бунта Евгения Пригожина — фактически российская власть теперь противоречит сама себе.

Напомним, что в Беларуси до сих пор находится часть наемников частной военной компании "Вагнер", около тысячи человек.