Навіщо Україні потрібна британська зенітка Terrahawk Paladin

Британські військовослужбовці біля зенітної установки Terrahawk Paladin. Фото: MSI-Defense Systems

Окупаційні підрозділи російської армії в Україні за останній місяць завдали рекордного за кількістю удару з використанням дронів. Тому надання антидронової зенітки Terrahawk Paladin є дуже важливим для закриття поточних потреб Сил оборони України.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Коментуючи нові пакети західної військової допомоги для України, Дмитро Снєгирьов відзначив, що зброя, яку анонсували до передачі ЗСУ, враховує актуальні потреби української армії на фронті.

"Про це свідчить, зокрема, передача Великою Британією антидронової системи Terrahawk Paladin, яка дозволить ефективно боротися із російськими безпілотниками", — підкреслив експерт.

Російський дроновий рекорд

Снєгирьов нагадав, що російські окупаційні війська в останні місяці змінили тактику повітряних атак на українську територію.

"За останній місяць росіяни випустили на територію України рекордну кількість безпілотників — 503", — підкреслив цією цифрою важливість британської антидронової системи на озброєнні Сил оборони України.

Нагадаємо, що загальна вартість озброєння та боєприпасів, які Україна отримає за підсумками чергового засідання коаліції у форматі Рамштайн, становить близько 1,5 мільярда доларів. Тільки Німеччина анонсувала пакет допомоги розміром 1 млрд.