Patriot’и і не тільки: що Зеленський привіз із Брюсселя

Міністр оборони США Ллойд Остін (ліворуч) із Президентом України Володимиром Зеленським. Фото: пресслужба глави держави

Російські надії на зменшення військової допомоги Україні на фоні війни в Ізраїлі не справдилися. Тільки Німеччина передає Україні черговий пакет зброї та боєприпасів на суму 1 мільярд доларів.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов відзначив серйозні здобутки України в царині військової підтримки з боку Заході.

"Німеччина передає військово-технічної допомоги на 1 мільярд доларів, причому з урахуванням актуальних українських запитів", — підкреслив експерт.

Йдеться, зокрема, про системи ППО — причому це буде розширений пакет: і Patriot, і IRIS-T, і Gepard.

"Тобто йдеться по усю лінійку — і малої, і середньої, і великої дальності", — наголосив Снєгирьов.

США та інші

Пакет допомоги від Сполучених Штатів цього разу — 200 мільйонів.

"Тут йдеться і про снаряди калібру 155 мм, і про боєприпаси для HIMARS, що потрібно ЗСУ саме зараз", — звернув увагу експерт.

Крім того, і в американському, і в німецькому пакетах є бронетехніка.

Системи ППО надає Україні й Велика Британія — причому, що важливо, такі системи, які дозволяють ефективно працювати проти безпілотників, яких за останній місяць прилетіла на територію України рекордна кількість.

Конкретні строки передачі літаків F-16 оголосила інша країна НАТО, Данія.

"Усе це свідчить про те, що сподівання Росії про зменшення допомоги Україні на фоні війни в Ізраїлі провалилися", — підсумував Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 жовтня, Президент Володимир Зеленський звернувся до Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, на засіданні якої уперше був присутній. Він наголосив, що країна повинна виграти зимову битву проти терору.