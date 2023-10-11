Patriot'ы и не только: что Зеленский привез из Брюсселя

Министр обороны США Ллойд Остин (слева) с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото: пресс-служба главы государства

Российские надежды на уменьшение военной помощи Украине на фоне войны в Израиле не оправдались. Только Германия передает Украине очередной пакет оружия и боеприпасов на 1 миллиард долларов.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Немецкий миллиард

Дмитрий Снегирев отметил серьезные достижения Украины в области военной поддержки со стороны Запада.

"Германия передает военно-техническую помощь на 1 миллиард долларов, причем с учетом актуальных украинских запросов", — подчеркнул эксперт.

Речь идет, в частности, о системах ПВО — причем это будет расширенный пакет: и Patriot, и IRIS-T, и Gepard.

"То есть речь по всей линейке — и малой, и средней, и большой дальности", — подчеркнул Снегирев.

США и другие

Пакет помощи от Соединенных Штатов в этот раз — 200 миллионов.

"Тут речь идет и о снарядах калибра 155 мм, и о боеприпасах для HIMARS, что нужно ВСУ именно сейчас", — обратил внимание эксперт.

Кроме того, и в американском, и в немецком пакетах присутствует бронетехника.

Системы ПВО предоставляет Украине и Великобритания — причем, что немаловажно, такие системы, позволяющие эффективно работать против беспилотников, которых за последний месяц прилетело на территорию Украины рекордное количество.

Конкретные сроки передачи самолетов F-16 объявила друга страна НАТО, Дания.

"Все это свидетельствует о том, что надежды России на уменьшение помощи Украине на фоне войны в Израиле провалились", — подытожил Дмитрий Снегирев.

Напомним, что сегодня, 11 октября, Президент Владимир Зеленский обратился в Контактную группу по обороне Украины в формате Рамштайн, на заседании которой впервые присутствовал. Он подчеркнул, что страна должна выиграть зимнее сражение против террора.