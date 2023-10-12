Зачем Украине нужна британская зенитка Terrahawk Paladin

Британские военнослужащие возле зенитной установки Terrahawk Paladin. Фото: MSI-Defense Systems

Оккупационные подразделения российской армии в Украине за последний месяц нанесли рекордный по количеству удар с использованием дронов. Поэтому предоставление антидроновой зенитки Terrahawk Paladin очень важно для закрытия текущих потребностей Сил обороны Украины.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Комментируя новые пакеты западной военной помощи для Украины, Дмитрий Снегирев отметил, что анонсированное к передаче ВСУ оружие учитывает актуальные потребности украинской армии на фронте.

"Об этом свидетельствует, в частности, передача Великобританией антидроновой системы Terrahawk Paladin, которая позволит эффективно бороться с российскими беспилотниками", — подчеркнул эксперт.

Российский дроновый рекорд

Снегирев напомнил, что российские оккупационные войска в последние месяцы изменили тактику воздушных атак на украинскую территорию.

"За последний месяц россияне выпустили на территорию Украины рекордное количество беспилотников — 503", — подчеркнул этой цифрой важность британской антидроновой системы на вооружении Сил обороны Украины.

Напомним, общая стоимость вооружения и боеприпасов, которые Украина получит по итогам очередного заседания коалиции в формате Рамштайн, составляет около 1,5 миллиарда долларов. Только Германия анонсировала пакет помощи в размере 1 млрд.