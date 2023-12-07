НАЗК створило базу даних про компоненти іноземних компаній у російській зброї

Російські окупанти запускають безпілотник. Фото: Міноборони РФ

Національне агентство з питань запобігання корупції створило базу даних іноземних компонентів у зброї. Наразі вже внесено інформацію про понад 2000 компонентів, що використовують Росія та Іран у безпілотниках, ракетах тощо.

Про це повідомляє НАЗК.

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База даних іноземних компонентів у зброї

"Демократичний та цивілізований світ має об’єднатися навколо нерозповсюдження своїх технологій до агресорів. Тільки так ми здатні гарантувати мир, безпеку та стабільність на глобальному рівні. Саме з цією метою було створено єдину базу даних компонентів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі в базі є інформація про іноземні компоненти в зброї російського та іранського виробництва, яку Росія використовує у повномасштабній війні проти України.

"Тисячі електронних компонентів, які мали б покращувати життя та служити розвитку, Росія та Іран перетворюють на зброю для вбивств. Розкриття їхнього шляху від виробника до рук вбивць — масштабна задача для будь-якого державного органу. Але це під силу тисячам журналістів, розслідувачів, митників, банкірів, консультантів та багатьох інших, хто прагне справедливості та миру. Тепер, коли ці дані стали публічними, кожен може зробити свій внесок у глобальну світову безпеку", — зазначив очільник НАЗК Олександр Новіков.

Хто може додавати інформацію

Так, можна вказати вид, виробника та технічні характеристики до кожного компонента. Крім того, будь-хто може зібрати докази та дослідити їх — "від журналіста-розслідувача до іноземного посадовця", відігравши роль у покаранні причетних до війни.

У НАЗК додали, що розділ "Іноземні компоненти у зброї" ще доповнюватимуть, а пізніше планують додати підписку на оновлення списку. Таким чином після кожного доданого до бази компонента той, хто підписався, отримуватиме сповіщення.

Нагадаємо, що наразі Росія має необмежену кількість зброї для подальшого ведення бойових дій. Крім того, у ворога вдосталь ракет, щоб загрожувати прифронтовим українським містам і селищам.