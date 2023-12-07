НАПК создало базу данных о компонентах иностранных компаний в российском оружии

Российские оккупанты запускают беспилотник. Фото: Минобороны РФ

Национальное агентство по предотвращению коррупции создало базу данных иностранных компонентов в оружии. В настоящее время уже внесена информация о более чем 2000 компонентах, которые используют Россия и Иран в беспилотниках, ракетах и т.д.

Об этом сообщает НАПК.

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База данных иностранных компонентов в оружии

"Демократический и цивилизованный мир должен объединиться вокруг нераспространения своих технологий до агрессоров. Только так мы способны гарантировать мир, безопасность и стабильность на глобальном уровне. Именно с этой целью была создана единая база данных компонентов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в базе есть информация об иностранных компонентах в оружии российского и иранского производства, которое Россия использует в полномасштабной войне против Украины.

"Тысячи электронных компонентов, которые должны улучшать жизнь и служить развитию, Россия и Иран превращают в оружие для убийств. Раскрытие их пути от производителя в руки убийц — масштабная задача для любого государственного органа. Но это по силам тысячам журналистов, расследователей, таможенников, банкиров, консультантов и многих других, кто стремится к справедливости и миру. Теперь, когда эти данные стали публичными, каждый может внести свой вклад в глобальную мировую безопасность", — отметил глава НАПК Александр Новиков.

Кто может добавлять информацию

Так, можно указать вид, изготовитель и технические характеристики к каждому компоненту. Кроме того, кто-либо может собрать доказательства и исследовать их — "от журналиста-расследователя до иностранного чиновника", сыграв роль в наказании причастных к войне.

В НАПК добавили, что раздел "Иностранные компоненты в оружии" еще будут дополнять, а позже планируют добавить подписку на обновление списка. Таким образом, после каждого добавленного в базу компонента подписавшийся будет получать уведомление.

Напомним, что в настоящее время у России есть неограниченное количество оружия для дальнейшего ведения боевых действий. Кроме того, у врага достаточно ракет, чтобы угрожать прифронтовым украинским городам и поселкам.