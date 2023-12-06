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Россия имеет неограниченное количество стрелкового оружия для ведения войны — ГУР

6 декабря 2023 23:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россия имеет неограниченное количество стрелкового оружия для ведения войны — ГУР
Российские солдаты на территории Украины. Иллюстративное фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В настоящее время у России есть неограниченное количество оружия для дальнейшего ведения боевых действий. Кроме того, у врага достаточно ракет, чтобы угрожать прифронтовым украинским городам и поселкам.

Об этом Андрей Юсов рассказал в программе "Панюта.Итоги".

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У российских захватчиков достаточно оружия

"Если мы говорим о стрелковом оружии, то его в России очень много и хватит на значительное количество кадрового резерва. Советского стрелкового оружия у захватчиков фактически неограниченное количество", — отметил Юсов.

Кроме того, Юсов обратил внимание, что у захватчиков остается достаточно много ракет С-300, представляющих большую опасность для прифронтовых украинских городов и селений.

Что касается военной техники, то здесь ситуация несколько лучше для украинской стороны.

"С бронетехникой ситуация более сложная, несмотря на заявления властей РФ о производстве новой танковой техники, речь идет только о модернизации, расконсервации и работе с уже существующими запасами", — рассказал Юсов.

Ранее мы сообщали, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о состоянии здоровья супруги главы ведомства Кирилла Буданова Марианны. В силовом ведомстве рассказали, что в настоящее время жизни женщины ничего не угрожает.

Напоминаем, что в армии России продолжаются большие потери у подразделений, из-за чего растет дезертирство. Более того, полевое командование ВС РФ продолжает опрокидывать остатки уничтоженных взводов на горячие участки фронта.

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