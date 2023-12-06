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Росія має необмежену кількість стрілецької зброї для ведення війни — ГУР

6 грудня 2023 23:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росія має необмежену кількість стрілецької зброї для ведення війни — ГУР
Російські солдати на території України. Ілюстративне фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Наразі Росія має необмежену кількість зброї для подальшого ведення бойових дій. Крім того, у ворога вдосталь ракет, щоб загрожувати прифронтовим українським містам і селищам.

Про це Андрій Юсов розповів в програмі "Панюта.Підсумки".

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У російських загарбників вдосталь зброї

"Якщо ми говоримо про стрілецьку зброю, то її в Росії дуже багато і вистачить на значну кількість кадрового резерву. Радянської стрілецької зброї в у загарбників фактично необмежена кількість", — зазначив Юсов.

Крім того, Юсов звернув увагу, що в загарбників лишається досить багато ракет С-300, які представляють велику небезпеку для прифронтових українських міст і селищ.

Щодо військової техніки, то тут ситуація дещо краща для української сторони.

"З бронетехнікою ситуація складніша, попри заяви влади РФ про виробництво нової танкової техніки, мова лише про модернізацію, розконсервацію і робота зі вже існуючими запасами", розповів Юсов.

Раніше ми повідомляли, що в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про стан здоров'я дружини голови відомства Кирила Буданова Маріанни. У силовому відомстві розповіли, що нині життю жінки нічого не загрожує.

Нагадуємо, що в армії Росії продовжуються великі втрати у підрозділів, через що зростає дезертирство. Ба більше, польове командування ЗС РФ продовжує перекидати залишки знищених взводів на гарячі ділянки фронту. 

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