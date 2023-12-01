Не можна заплющувати очі на агресію — Зеленська в інтерв'ю азійським журналістам

Перша леді України Олена Зеленська під час інтерв'ю з представниками азійських ЗМІ. Фото: ОП

Перша леді України Олена Зеленська поспілкувалася з журналістами Індонезії, Японії, Південної Кореї, Камбоджі, Таїланду, Монголії та Сінгапуру. За її словами, примусова депортація дітей до Росії є актом геноциду.

Про це вона заявила в інтерв'ю представникам азійських ЗМІ, пише пресслужба Офісу президента.

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Про депортацію українських дітей

Дружина президента додала, що Україна повернула 387 своїх дітей із понад 19 тисяч, яких депортували до Росії.

Олена Зеленська сподівається, що буде створено міжнародну коаліцію з повернення українських дітей із російського полону. Таку ініціативу запропонували представники Канади на зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики, яка відбулася на Мальті в кінці жовтня.

Заклик до азійських держав

"Не можна заплющувати очі на агресію, навіть якщо ви далеко. Нещодавні події показали: реагувати на агресію, тиранію, будь-яке зло у світі треба вчасно. Агресія будь-де у світі — маркер загальної небезпеки", — закликала вона жителів країн Азії.

Своєю чергою перша леді зауважила, що громадян України підтримує культура та самосвідомість, які переживають підйом на тлі боротьби з РФ.

"Все більше людей переходить на українську мову. І особливо надихає молодь. Бо їхня свідомість не затьмарена стереотипами про "спільне минуле", які часто заважали старшому поколінню зосередитися на своєму майбутньому", — додала Зеленська.

Нагадаємо, раніше дружина президента заявила, що наразі 90% українців відчувають стрес через війну, яку розпочала РФ в нашій країні. Тому зараз Всеукраїнська програма ментального здоров'я є важливою для населення держави.