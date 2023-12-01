Не можна заплющувати очі на агресію — Зеленська в інтерв'ю азійським журналістам
Перша леді України Олена Зеленська поспілкувалася з журналістами Індонезії, Японії, Південної Кореї, Камбоджі, Таїланду, Монголії та Сінгапуру. За її словами, примусова депортація дітей до Росії є актом геноциду.
Про це вона заявила в інтерв'ю представникам азійських ЗМІ, пише пресслужба Офісу президента.
Про депортацію українських дітей
Дружина президента додала, що Україна повернула 387 своїх дітей із понад 19 тисяч, яких депортували до Росії.
Олена Зеленська сподівається, що буде створено міжнародну коаліцію з повернення українських дітей із російського полону. Таку ініціативу запропонували представники Канади на зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики, яка відбулася на Мальті в кінці жовтня.
Заклик до азійських держав
"Не можна заплющувати очі на агресію, навіть якщо ви далеко. Нещодавні події показали: реагувати на агресію, тиранію, будь-яке зло у світі треба вчасно. Агресія будь-де у світі — маркер загальної небезпеки", — закликала вона жителів країн Азії.
Своєю чергою перша леді зауважила, що громадян України підтримує культура та самосвідомість, які переживають підйом на тлі боротьби з РФ.
"Все більше людей переходить на українську мову. І особливо надихає молодь. Бо їхня свідомість не затьмарена стереотипами про "спільне минуле", які часто заважали старшому поколінню зосередитися на своєму майбутньому", — додала Зеленська.
Нагадаємо, раніше дружина президента заявила, що наразі 90% українців відчувають стрес через війну, яку розпочала РФ в нашій країні. Тому зараз Всеукраїнська програма ментального здоров'я є важливою для населення держави.
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