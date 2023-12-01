Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Не можна заплющувати очі на агресію — Зеленська в інтерв'ю азійським журналістам arrow

Не можна заплющувати очі на агресію — Зеленська в інтерв'ю азійським журналістам

1 грудня 2023 19:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Не можна заплющувати очі на агресію — Зеленська в інтерв'ю азійським журналістам
Перша леді України Олена Зеленська під час інтерв'ю з представниками азійських ЗМІ. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Перша леді України Олена Зеленська поспілкувалася з журналістами Індонезії, Японії, Південної Кореї, Камбоджі, Таїланду, Монголії та Сінгапуру. За її словами, примусова депортація дітей до Росії є актом геноциду.

Про це вона заявила в інтерв'ю представникам азійських ЗМІ, пише пресслужба Офісу президента.

Читайте також:

Про депортацію українських дітей

Дружина президента додала, що Україна повернула 387 своїх дітей із понад 19 тисяч, яких депортували до Росії.

Олена Зеленська сподівається, що буде створено міжнародну коаліцію з повернення українських дітей із російського полону. Таку ініціативу запропонували представники Канади на зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики, яка відбулася на Мальті в кінці жовтня.

Заклик до азійських держав

"Не можна заплющувати очі на агресію, навіть якщо ви далеко. Нещодавні події показали: реагувати на агресію, тиранію, будь-яке зло у світі треба вчасно. Агресія будь-де у світі — маркер загальної небезпеки", — закликала вона жителів країн Азії.

Своєю чергою перша леді зауважила, що громадян України підтримує культура та самосвідомість, які переживають підйом на тлі боротьби з РФ.

"Все більше людей переходить на українську мову. І особливо надихає молодь. Бо їхня свідомість не затьмарена стереотипами про "спільне минуле", які часто заважали старшому поколінню зосередитися на своєму майбутньому", — додала Зеленська. 

Нагадаємо, раніше дружина президента заявила, що наразі 90% українців відчувають стрес через війну, яку розпочала РФ в нашій країні. Тому зараз Всеукраїнська програма ментального здоров'я є важливою для населення держави.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі