Нельзя закрывать глаза на агрессию — Зеленская в интервью азиатским журналистам

Первая леди Украины Елена Зеленская во время интервью с представителями азиатских СМИ. Фото: ОП

Первая леди Украины Елена Зеленская пообщалась с журналистами Индонезии, Японии, Южной Кореи, Камбоджи, Таиланда, Монголии и Сингапура. По ее словам, принудительная депортация детей в Россию является актом геноцида.

Об этом она заявила в интервью представителям азиатских СМИ, пишет пресс-служба Офиса президента.

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О депортации украинских детей

Жена президента добавила, что Украина вернула 387 своих детей из более 19 тысяч, которых депортировали в Россию.

Елена Зеленская надеется, что будет создана международная коалиция по возвращению украинских детей из российского плена. Такую инициативу предложили представители Канады на встрече советников по национальной безопасности и внешней политике, которая состоялась на Мальте в конце октября.

Призыв к азиатским государствам

"Нельзя закрывать глаза на агрессию, даже если вы далеко. Недавние события показали: реагировать на агрессию, тиранию, любое зло в мире нужно вовремя. Агрессия где угодно в мире — маркер общей опасности", — призвала она жителей стран Азии.

В свою очередь первая леди отметила, что граждан Украины поддерживают культуру и самосознание, которые переживают подъем на фоне борьбы с РФ.

"Все больше людей переходит на украинский язык. И особенно вдохновляет молодежь. Потому что их сознание не омрачено стереотипами о "общем прошлом", которые часто мешали старшему поколению сосредоточиться на своем будущем", — добавила Зеленская.

Напомним, ранее супруга президента заявила, что в настоящее время 90% украинцев испытывают стресс из-за войны, которую начала РФ в нашей стране. Поэтому сейчас Всеукраинская программа ментального здоровья важна для населения государства.