Не Taurus: які ракети потрібні Україні для того, аби виграти війну у найближчий час

Запуск ракети ATACMS. Фото: Reuters/ United States Army

Кардинальні зміни на фронті можуть забезпечити не німецькі крилаті ракети Taurus, а американські балістичні ATACMS. Вони за кілька тижнів можуть повністю знищити сили ворога на певних напрямках.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Технічні і стратегічні ракети

Коментуючи можливе постачання Україні німецьких ракет Taurus, полковник Черник наголосив, що цей крок є технічним – а стратегічним рішення було б передати Україні американські балістичні ракети ATACMS.

"Але тут, знов-таки, все вирішує кількість — бо кілька десятків таких ракет не змінять хід війни, а от кілька сотень уже можуть це зробити", — підкреслив експерт.

Касетні ATACMS

Петро Черник зазначив, що серед модифікацій балістичних ракет ATACMS є такі, які несуть касетні боєприпаси — зокрема, М39А1, де встановлюється кілька сотень бойових елементів М74.

"Цією ракетою можна накрити велике скупчення російської техніки — буквально викошує в нуль. Або колону з 15-20 автомобілів у русу, або відповідну кількість російських гелікоптерів. Кілька тижнів активного використання таких ракет — і все, росіянам на відповідному напрямку кінець", — пояснив ефективність американських ATACMS полковник ЗСУ.

Нагадаємо, що головний оборонний комітет Бундестагу під керуванням Марі-Агнес Штрак-Циммерман настійно рекомендував німецькому уряду негайно поставити Україні ракети дальньої дії Taurus. Штрак-Циммерман наголосила, що Україна має право завдавати ударів по об'єктах на території Російської Федерації.