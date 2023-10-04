Не Taurus: какие ракеты нужны Украине для того, чтобы выиграть войну в ближайшее время

Запуск ракеты ATACMS. Фото: Reuters/ United States

Кардинальные изменения на фронте могут обеспечить не германские крылатые ракеты Taurus, а американские баллистические ATACMS. Они через несколько недель могут полностью уничтожить силы врага по определенным направлениям.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Комментируя возможные поставки Украине немецких ракет Taurus, полковник Черник подчеркнул, что этот шаг является техническим — а стратегическим решением было бы передать Украине американские баллистические ракеты ATACMS.

"Но здесь опять-таки все решает количество — потому что несколько десятков таких ракет не изменят ход войны, а вот несколько сотен уже могут это сделать", — подчеркнул эксперт.

Кассетные ATACMS

Петр Черник отметил, что среди модификаций баллистических ракет ATACMS есть несущие кассетные боеприпасы — в частности, М39А1, где устанавливается несколько сотен боевых элементов М74.

"Этой ракетой можно накрыть большое скопление российской техники — буквально выкашивает в ноль. Либо колонну из 15-20 автомобилей в движении, или соответствующее количество российских вертолетов. Несколько недель активного использования таких ракет — и все, россиянам на соответствующем направлении конец", — пояснил эффективность американских ATACMS полковник ВСУ.

Напомним, что главный оборонный комитет Бундестага под управлением Мари-Агнесс Штрак-Циммерман настоятельно рекомендовал немецкому правительству немедленно поставить Украине ракеты дальнего действия Taurus. Штрак-Циммерман подчеркнула, что Украина имеет право наносить удары по объектам на территории Российской Федерации.