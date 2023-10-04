Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Не Taurus: какие ракеты нужны Украине для того, чтобы выиграть войну в ближайшее время arrow

Не Taurus: какие ракеты нужны Украине для того, чтобы выиграть войну в ближайшее время

4 октября 2023 07:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Не Taurus: какие ракеты нужны Украине для того, чтобы выиграть войну в ближайшее время
Запуск ракеты ATACMS. Фото: Reuters/ United States
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Кардинальные изменения на фронте могут обеспечить не германские крылатые ракеты Taurus, а американские баллистические ATACMS. Они через несколько недель могут полностью уничтожить силы врага по определенным направлениям.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

Читайте также:

Технические и стратегические ракеты

Комментируя возможные поставки Украине немецких ракет Taurus, полковник Черник подчеркнул, что этот шаг является техническим — а стратегическим решением было бы передать Украине американские баллистические ракеты ATACMS.

ATACMS все ближе к Украине. Как эти ракеты изменят войну

"Но здесь опять-таки все решает количество — потому что несколько десятков таких ракет не изменят ход войны, а вот несколько сотен уже могут это сделать", — подчеркнул эксперт.

Кассетные ATACMS

Петр Черник отметил, что среди модификаций баллистических ракет ATACMS есть несущие кассетные боеприпасы — в частности, М39А1, где устанавливается несколько сотен боевых элементов М74.

"Этой ракетой можно накрыть большое скопление российской техники — буквально выкашивает в ноль. Либо колонну из 15-20 автомобилей в движении, или соответствующее количество российских вертолетов. Несколько недель активного использования таких ракет — и все, россиянам на соответствующем направлении конец", — пояснил эффективность американских ATACMS полковник ВСУ.

Напомним, что главный оборонный комитет Бундестага под управлением Мари-Агнесс Штрак-Циммерман настоятельно рекомендовал немецкому правительству немедленно поставить Украине ракеты дальнего действия Taurus. Штрак-Циммерман подчеркнула, что Украина имеет право наносить удары по объектам на территории Российской Федерации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на войну в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз