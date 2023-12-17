Не тільки кораблі: які підрозділи ЗСУ тренуватиме Британія в рамках морської коаліції

Українські морпіхи в Херсонській області. Фото: пресслужба Генштабу ЗСУ

Участь Великої Британії в морській коаліції означатиме не тільки будівництво кораблів для ВМС України. Британські фахівці, зокрема, будуть тренувати українських морських піхотинців.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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У домовленостях про морську коаліцію, наголосив Дмитро Снєгирьов, йдеться не тільки про будівництво чи передачу кораблів чи іншого військового спорядження з Великої Британії.

"Британська сторона чи не уперше заявила про необхідність тренування української морської піхоти", — підкреслив експерт.

Снєгирьов нагадав, що Британія просувала цю тему і на міжнародній арені

Морпіхи на Херсонщині

За словами військового експерта, правильність цієї ідеї, яка циркулювала серед західних партнерів України, підтвердили події на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

"Морська піхота є більш мотивованою, ніж звичайна піхота. Та військова операція, яка відбувається зараз на лівобережжі Херсонщини, свідчить про високий рівень підготовки українських морпіхів", — підкреслив Снєгирьов.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Велика Британія та Норвегія очолять новостворену "морську коаліцію". Північні країни передадуть Україні протимінні кораблі класу Sandown.