Не только корабли: какие подразделения ВСУ будет тренировать Британия в рамках морской коалиции

Украинские морпехи в Херсонской области. Фото: пресс-служба Генштаба ВСУ

Участие Великобритании в морской коалиции будет означать не только строительство кораблей для ВМС Украины. Британские специалисты, в частности, будут тренировать украинских морских пехотинцев.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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В договоренностях о морской коалиции, подчеркнул Дмитрий Снегирев, речь идет не только о строительстве или передаче кораблей или ином военном снаряжении из Великобритании.

"Британская сторона едва ли не впервые заявила о необходимости тренировки украинской морской пехоты", — подчеркнул эксперт.

Снегирев напомнил, что Британия продвигала эту тему и на международной арене

Морпехи в Херсонской области

По словам военного эксперта, правильность этой идеи, циркулировавшей среди западных партнеров Украины, подтвердили события на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Морская пехота более мотивирована, чем обычная пехота. Та военная операция, которая проходит сейчас на левобережье Херсонской области, свидетельствует о высоком уровне подготовки украинских морпехов", — подчеркнул Снегирев.

Напомним, на днях стало известно, что Великобритания и Норвегия возглавят "морскую коалицию". Северные страны передадут Украине противоминные корабли класса Sandown.